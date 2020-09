EKOSPOL: CZ stavebnictví stále hledá své koronavirové dno, v Praze se v červenci začalo stavět 46 bytů

České stavebnictví se letos ne a ne vymanit z obrovské krize, do které upadlo po jarních tvrdých protikoronavirových opatřeních. I v červenci totiž stavební produkce klesala dvouciferným tempem, konkrétně se meziročně propadla o 10,4 procenta. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Výrazně klesla i bytová výstavba, když v letošním sedmém měsíci začaly v celém Česku stavební firmy stavět o 11,3 procenta bytů méně než o rok dříve. Také dokončených bytů letos v červenci v porovnání s loňským rokem ubylo o 9,3 procenta.

Zásadní propad nastal hlavně v Praze, kde se začalo v červenci stavět pouhých 46 bytů v rámci nové výstavby. To představuje jediný malý rezidenční projekt a to je opravdu velmi málo. Zvlášť, když k tomu připočteme červnových 137 bytů. Za dva měsíce se tak v hlavním městě nezačaly stavět ani dvě stovky nových bytů. To je velice tristní situace a výrazně to prohlubuje deficit dostupného bydlení na pražském trhu. Za sedm měsíců letošního roku se na území Prahy začalo v rámci nových projektů stavět jen 2599 bytů, což je výrazně pod dlouhodobou poptávkou po novém bydlení. Pokud se tento stav urychleně nezmění, těžko se ceny bydlení dostanou do rozumné úrovně dostupné široké vrstvě obyvatel.

Jediným způsobem, jak tomu pomoci, je urychlit povolování nových staveb. V různé fázi povolovacího procesu zůstávají jen v Praze zaseknuté tisíce rezidenčních projektů s desítkami tisíc nových bytů. Pokud by se je podařilo v nějaké rozumné době povolit, bytová krize by byla rázem ta tam. Pomoci by tomu mohl nový stavební zákon, který už schválila vláda. Jen doufám, že se nezasekne ve sněmovně a neutopí se v nepřehledném moři často protichůdných připomínek.

Stejně tak pozitivní signál pro bydlení v Praze znamená iniciativa náměstka primátora Petra Hlaváčka a jeho týmu, který vytvořil pravidla pro spolupráci developerů s městem a jednotlivými městskými částmi. I to by mohlo obrousit staré spory a rozproudit tolik potřebnou výstavbu i v těch obvodech, kde ji až dosud místní politické reprezentace z principu odmítaly.

Pravidelné statistiky ukazují, že stavebnictví patří k oborům, které letošní pandemie koronaviru a boj proti ní zasáhla nejvíce. Stát by měl proto sektoru pomoc hlavně tím, že připraví dostatek projektů a pošle na ně peníze. Zároveň ale bez zásadního urychlení povolovacího procesu ani desítky miliard stačit nebudou. Zvlášť, když budou ležet ladem na účtech státních investorů. Bez stavebního povolení se totiž stavební stroje rozjet nemohou. A získat všechna povolení pro důležité infrastrukturní stavby trvá často i více než dekádu a půl. Už abychom měli nový stavební zákon, který slibuje stavební povolení do jednoho roku.

RNDr. Evžen Korec, CSc.

Generální ředitel a předseda představenstva

EKOSPOL a. s