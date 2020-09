Saudi zlevnili své dodávky ropy na asijské trhy a ještě k tomu více než se čekalo

Saúdská Arábie oznámila, že její ropná společnosti známá jako Saudi Aramco snížila své nabídkové ceny pro asijské dodávky. Ceny pro lehkou ropu se pro asijské trhy snížily o 1,4 USD za barel a jsou o cca 50 centů pod regionálním benchmarkem. Trh přitom počítal s poklesem o pouhý 1 USD na barel , což by představovalo diskont oproti benchmarku na úrovni 10 centů.Aramco zvyšovalo ceny pro Asii od června do srpna.Poprvé od dubna Aramco snížilo své nabídkové ceny také pro dodávky do USA . Stalo se tak v souvislosti s propadem americké poptávky, která byla v srpnu nejnižší za několik posledních dekád. Ceny ropy Brent v reakci na oznámení v pátek poklesly směrem k 42,66 USD za barel . Za celý týden hlavní světový kontrakt tratil nejvíce za poslední 3 měsíce.