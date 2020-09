Průzkum: Domácnosti v ČR kvůli covidu přišly v průměru o 13 000 Kč

Podle průzkumu, který mezi 1000 českými domácnostmi provedla agentura MindBridge Consulting pro projekt Den finanční gramotnosti a společnost Partners, každá domácnost v ČR kvůli coronavirové pandemii přišla kvůli restriktivním opatřením na jaře v průměru o cca 13 000 Kč Podle průzkumu restrikrivní opatření přinesly cca 57% Čechů pokles příjmů nebo naopak růst výdajů. Zhruba 21% domácností čelilo souběhu obou tlaků. Tato skupina v průměru tratila 32 000 Kč Snížení příjmů čelilo 43% domácností a negativní efekt se dal vyčíslit v průměru na 24 000 Kč Negativní vliv restrikcí zaznamenalo 67% Pražanů, případně 72% podnikatelů. Nejmenší dopad zaznamenali důchodci.Více jak třetina respondentů byla nucena sáhnout do rezerv a průměrný takový výdaj se pohyboval kolem 8 000 Kč . Polovina domácností uvedla výdaje do 2 000 Kč , více jak pětinu respondentů stále epidemie přes 5 000 Kč Podle průzkumu cca 2 respondentů vychází se svými příjmy a výdaji tak, že generují ještě i úspory. 22% respondentů vyjde "tak tak". 6% respondentů si musí vypomáhat půjčkami nebo spalováním dříve vytvořených rezerv Podle průzkumu by domácnosti při výpadku příjmů z úspor v průměru vydržely čerpat cca 7 měsíců. 15% by si mohlo dovolit výpadek příjmů delší jak rok, cca 40% má rezervy pouze na 2 měsíce.