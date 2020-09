Elektrická auta: Blíží se bod zlomu

Údaje o prodejích elektromobilů i přes bezprecedentní krizi kvůli covidové pandemii lámou rekordy. V Německu se prodeje od první poloviny roku 2019 ve srovnání s první polovinou roku 2020 téměř zdvojnásobily a za obrovský počin můžeme považovat pokles prodejů běžných automobilů s benzínovými motory o nejméně 20 %, jak uvádí analýza CapitalPanda.

Prudký nárůst poptávky po elektromobilech doprovází extrémně optimistická nálada na trhu, kterou můžeme pozorovat na vývoji ceny akcií Tesly.

Není překvapení, že se na trhu objevují nováčci. Nedávno byl předveden první čistě elektrický vůz Škoda ze skupiny VW. Kromě luxusního SUV Škoda Enyaq bude v nadcházejících dnech představen i jeho „bratr“ VW ID.4.

Prodeje elektromobilů, které poprvé globálně překročily 1 milion v roce 2017 a dvou milionů dosáhly v roce 2018, by se měly podle očekávání zvýšit na 4 miliony v roce 2020 a 21 milionů v roce 2030, jak ve své zprávě uvádí společnost Deloitte.

Podívejme se na růst prodejů. Na počátku roku 2013, pár měsíců poté, co Tesla začala s plnou výrobou svého Modelu S, měla tato automobilka co dělat, aby vyprodukovala alespoň 20 000 vozů ročně. V roce 2018 prodeje elektromobilů přesáhly 360 000, přičemž modely Tesla činily přibližně 192,000 z tohoto počtu. V polovině roku 2019 bylo tempo světových prodejů elektromobilů přibližně 530 000 vozů ročně.



K tomuto masivnímu nárůstu navíc došlo v době, kdy byly elektromobily neuvěřitelně drahé, a nákladová struktura se rychle zlepšuje; medián prodejní ceny vozu v USA se v loňském roce mírně zvýšil na 36 600 USD, zatímco běžná cena elektromobilu se snížila o více než 13 % z 64 300 USD na 55 600 USD.

Budoucnost obchodování s elektromobily je zcela otevřená, a to jak z ekologických, tak ekonomických důvodů. Elektřina je ve srovnání s ropou relativně levná a nevyčerpatelných zdrojů této energie, jako je slunce a vítr, máme mnohem více. A můžeme si být jisti, že v metodách získávání elektrické energie nastane technologický pokrok.

V této chvíli jsme schopni k výrobě obrovského množství elektrické energie využívat jaderné elektrárny, ale nemáme jim moc, protože jaderné elektrárny mohou být katastrofálně nebezpečné. Ale co kdybychom přišli na to, jak využívat fúzní sílu? Je mnohem stabilnější a jediná elektrárna by mohla nabídnout mnohem více energie, než celý svět potřebuje, pokud jich budeme schopni vybudovat dost. Chci tím říct, že cena ropy se nevyhnutelně zvýší, zatímco cena elektrické energie musí klesnout.

S tímto vědomím se zdá výměna vozů využívajících fosilní paliva za elektromobily jako velmi ekonomický krok, který navíc pomůže životnímu prostředí. Vidíme, že svět tomu začíná rozumět, neboť v Německu se prodeje elektromobilů od ledna do června oproti roku 2019 téměř zdvojnásobily.