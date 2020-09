VW by mohl v krátké době dohnat a předehnat Teslu v produkci elektromobilů

Vedení německého automobilového koncernu VW uvedlo, že by v blízké budoucnosti mohlo dohnat a následně i předehnat v produkci elektromobilů nyní vedoucí Teslu . Podle šéfa závodní rady Bernda Osterloha by měla automobilka roce 2023 nebo i dříve dosáhnout podobné produkce jako Tesla . Ta plánuje postavit 3. novou továrnu a navýšit roční výrobu o 300 - 500 000 vozů. Spolu s již existujícími závody v USA Číně by se celková produkce měla pohybovat kolem 900 000 -1,5 miliónu vozů ročně.