Od září mají OSVČ opět povinnost hradit zálohy na pojistné na důchodové pojištění

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19 OSVČ nemusely platit od března do srpna 2020 zálohy na důchodové pojištění. Zálohy na pojistné za měsíc září jsou splatné od 1. do 30. září 2020.

Všechny OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost nemusely od března do srpna 2020 platit zálohy na důchodové pojištění bez ohledu na to, v jaké výši byly zálohy na důchodové pojištění předepsány. Pokud i přesto OSVČ uhradila některou z těchto záloh, bude platba použita na případné jiné již splatné závazky a dále pak jako záloha na pojistné na září až prosinec 2020.

Povinnost hradit zálohy na důchodové pojištění, má-li ji OSVČ stanovenu, jejich splatnost a postup

v případě nezaplacení jsou upraveny zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona je záloha na pojistné splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha na pojistné platí. Za měsíc září je tedy záloha splatná od 1. do 30. září.

V případě, že OSVČ ve lhůtě splatnosti, tj. do 30. září, zálohu na pojistné nezaplatí, může takto učinit ještě do konce následujícího kalendářního měsíce, tj. do konce října, a nebude jí stanovena žádná sankce – nebude stanoveno penále.

Ovšem v případě, že záloha za září nebude uhrazena ani do konce následujícího kalendářního měsíce, tj. do 31. října, bude z neuhrazené zálohy za každý den prodlení stanoveno penále ve výši 0,05 %

z dlužné částky, a to počínaje prvním dnem následujícího měsíce po uplynutí splatnosti (pokud tedy nebude uhrazena záloha za září ani do konce října, bude stanoveno penále za každý den prodlení počínaje dnem 1. října, protože záloha byla splatná do konce září).

Termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 byl posunut na 18. 9. 2020, přičemž v tento den musí být rovněž uhrazen doplatek na pojistném na důchodové pojištění za rok 2019, pokud vznikl. Zálohu na pojistné na důchodové pojištění, která byla stanovena na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019, tedy zálohu v nové výši, je OSVČ povinna platit od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl nebo měl být tento přehled podán.

