Na stavebnictví se zpožděním dopadá koronavirová krize (Komentář)

Stavební výroba v červenci meziročně poklesla o 10,4 %. Klesala jak produkce v pozemním stavitelství (-10,7 %), tak i v inženýrském (-9,9 %). Nedařilo se ani bytové výstavbě, kdy počet zahájených bytů poklesl meziročně o 11,3 %, dokončeno jich bylo o 9,3 % méně. Stavebních povolení bylo vydáno o 1,9 % méně, orientační hodnota těchto povolení však vzrostla o 20,7 %. Zatímco průmysl má své dno již za sebou, české stavebnictví ho se zpožděním dobíhá. Vzhledem k tomu, že hodně firem své investice pozastavilo, bude se sektor z koronavirové krize vzpamatovávat dlouho.

Českému stavebnímu sektoru by mohl pomoci i nový stavební zákon. Ten by měl výrazně zkrátit dobu vydávání stavebních povolení a také celý proces zjednodušit. Pro stavební úřady by platily fixně stanovené lhůty, v platnost by měla vejít také takzvaná integrace stavebního řízení v jejímž rámci by všechna potřebná razítka od tzv. dotčených orgánů státní správy musel zajistit samotný stavební úřad.

I tak ale za celý letošní rok očekáváme propad stavebního sektoru o 0,6 %. Vzhledem ke koronavirové krizi se firmy do investic nepohrnou, v odvětví navíc mohou chybět i agenturní zahraniční pracovníci, kteří se s nástupem krize vrátili domů. I nadále se bude dařit spíše inženýrským stavbám, čemuž napomáhá i rekordní objem státních veřejných investic plánovaných pro tento rok, zatímco bytová výstavba bude spíše zaostávat. K růstu ve stavebnictví, které má tendenci za vývojem ekonomiky zaostávat, vrátí podle našeho odhadu až v roce 2022.