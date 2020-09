Průmysl se dál vzpamatovává z koronašoku (komentář analytika)

Červencová tvrdá data z našeho největšího odvětví potvrdila, že průmysl má už to nejhorší za sebou. Výroba se oproti červnu zvýšila o 5,7 % a v meziročním srovnání byla níže už jen o 5 %.



Výkon průmyslu se začíná přibližovat předkoronovým hodnotám. Ve srovnání s únorem je jeho produkce nižší už jen o zhruba 4,3 %, zatímco v dubnu, kdy vrcholila vlna odstávek a restrikcí, zaostával o třetinu.





I když průmysl vybředl z toho nejhoršího, zaměstnanost v tomto odvětví dál klesá. Meziročně zde pracuje o 4 % méně lidí a výrazně pomaleji ve srovnání s úvodem roku rostou i mzdy Ukazuje se, že s náběhem kapacit se průmyslu podařilo odrazit se ode dna a lepší bilanci už vykazují i nové zakázky, takže průmysl nemusí pouze dodělávat ty staré. Výrazný nárůst ve srovnání s předchozím měsícem zaznamenal i automobilový průmysl – jako nejvýznamnější obor celé ekonomiky – když se jeho produkce zvýšila o více než 15 %.Nadějně přitom vypadají i nové objednávky automobilového průmyslu , které se meziročně zvýšily o 9,5 %. I když jde nepochybně z větší části o efekt realizace odložené poptávky, je to pozitivní signál, který potvrzuje, že to nejhorší má tento průmysl zřejmě už za sebou. Nicméně ani další měsíce pro něj nebudou nijak jednoduché. Nejenom v důsledku nových emisních pokut, ale zejména škrtů firemních investic do obnovy vozového parku nebo opatrnějšího chování evropských spotřebitelů. A optimistické nejsou zatím ani zprávy z automobilových trhů mimo země EU. průmyslu jsou velmi nadějné a existuje velká šance, že se právě tomuto odvětví daří vytáhnout ekonomiku z recese . Rozhodujícím faktorem pro udržení tohoto pozitivního trendu bude další vývoj zahraniční poptávky. Dosavadní signály z německé ekonomiky tento vývoj alespoň pro nejbližší měsíce podporují.