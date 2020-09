Rozbřesk: Začíná kritický týden pro akcie, velcí hráči se vrací z dovolených

Začíná kritický týden. Po americkém “Labor Day” se klasicky vrací na trhy po prázdninách větší institucionální obchodníci. Až uvidí drahé akcie vyhnané vzhůru zejména “retailovými” letními obchody, budou se muset rozhodnout. Buď naskočí na rozjetou vysokou vlnu, anebo začnou prodávat. Nebylo by to ostatně poprvé, co září přinese korekci přehnaného letního optimismu. A při pohledu na rostoucí počty nakažených napříč Evropou by se určitě důvody ke korekci našly.



Pokud by na ni mělo dojít, bude to mít dopad i na devizové trhy. Vyšší averze k riziku by pravděpodobně vzala chuť do života všem středoevropským měnám včetně koruny. Česká měna jako by s něčím podobným počítala a dostává se pod tlak – v uplynulém týdnu se posunula až k hranici 26,50 EUR/CZK.



Kromě sentimentu na akciích budou devizové trhy sledovat s napětím i výsledek zasedání ECB. Tu trápí kombinace rekordně nízké inflace a silného eura. ECB tak pravděpodobně výrazně sníží inflační výhled pro rok 2021 a 2022 a bude pod tlakem trhů, aby na vývoj zareagovala. I když zatím pravděpodobně zůstane u verbálních intervencí proti silnému euru, nelze vyloučit přímou “akci” již tento čtvrtek. Proti silné měně by nejvíce zafungoval další pokles sazeb. S depozitní sazbou v hlubokém záporu je však pravděpodobnější, že ECB bude koketovat s navýšením stávajících mimořádných programů pro kvantitativní uvolňování. Další zisky eura by však asi nejlépe zastavila (výše zmiňovaná) korekce na akciových trzích.



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna se dostala ke konci týdne pod opětovný tlak. Na vině byly ztráty akciových trhů, které nepřály rizikovým aktivům. Česká měna se tak vyhoupla do okolí 26,50 EUR/CZK.

Během tohoto týdne dostane pravidelnou nálož domácích dat. Dnes hlavní pozornost přitáhnou relativně slabá čísla z domácího průmyslu, která by měla poukázat na relativně pomalé oživení v průběhu třetího kvartálu. Průmyslová výroba v červenci meziročně po očištění klesla o 5,0 % (odhad -6,8 %).



Zahraniční forex

Eurodolar se drží poblíž hranice 1,18, když dobrá americká páteční data již nedokázala americkou měnu výrazněji podpořit, dolarové úrokové sazby ano. Data z amerického trhu práce za srpen lze totiž hodnotit lehce pozitivně, a to hlavně díky překvapivě velkému poklesu míry nezaměstnanosti. Ta se z 10,2 procenta v minulém měsíci dostala na 8,4 % a značně tak podstřelila tržní konsensus nastavený na 9,8 %.

Hlavní událostí pro eurodolarový trh bude tento týden pravděpodobně čtvrteční ECB. Trh bude totiž zajímat, zda ECB zvedne Fedem hozenou rukavici a také dá signál k tomu, že přehodnocuje střednědobou strategii měnové politiky, která povede k poklesu reálných eurových úrokových sazeb. Až do čtvrtka může tedy zůstat euro pod tlakem.



Ropa

Ropný trh se konečně probudil z letní letargie, která od počátku června držela cenu ropy Brent přikovanou okolo úrovně 45 dolarů za barel. V minulém týdnu začala ropa ztrácet půdu pod nohama a odepsala více než čtyři procenta, když se svezla s výprodejem rizikových aktiv a výplachem na akciových trzích. Fundamentální výhled přitom zásadnějších změn nedoznal – na pozadí vyrovnávající se tržní bilance dochází nadále k odbourávání přebytečných zásob. Neměnná pak zůstává také paleta negativních rizik, které jsou v prvé řadě spojené s šířením koronaviru, respektive negativním dopadem do oživující se ropné poptávky ve světě.

Tento týden se na ropném trhu ponese nejen ve znamení tradičních statistik k zásobám (úterý API a ve středu EIA), ale již v úterý přijde na řadu také pravidelný měsíční report z dílny EIA. V pátek pak týden zakončí data k aktivitě amerických těžařů, která napoví, zda již mají “břidlicáři” to nejhorší za sebou.