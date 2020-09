Nízká inflace donutí ECB rozšířit pandemický program, tento týden to ale nebude (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Světovému kalendáři bude dominovat zasedání Evropské centrální banky. Odhad růstu HDP pro Q3 může ECB revidovat směrem nahoru, inflační výhled bude ale chmurný. Euru tak čtvrteční zasedání zřejmě neprospěje. Ve Spojených státech spotřebitelské ceny i ceny průmyslových výrobců pravděpodobně uberou na tempu. To bude platit i pro českou inflaci, která v srpnu zřejmě stagnovala. Výsledky českého průmyslu by naopak měly ukázat solidní růst.

Inflace v USA ubere na tempu

Ve Spojených státech budou tento týden zveřejněny cenové indikátory. Spotřebitelské ceny i ceny průmyslových výrobců v červnu a červenci výrazně rostly. Jednalo se však spíše o reakci na březnové a dubnové uzavření ekonomiky, než o změnu trendu. V srpnu proto očekáváme u obou indikátorů citelné zpomalení. Po meziměsíčních růstech o 0,6 % m/m v červenci by jak ceny průmyslových výrobců, tak i ty spotřebitelské měly přidat už jen 0,2 % m/m. V následujícím období předpokládáme, že inflační tlaky zůstanou spíše utlumené.

Klíčovou událostí týdne bude zasedání Evropské centrální banky. Ke změně úrokových sazeb ani parametru programu kvantitativního uvolňování ECB zatím podle našeho názoru nepřistoupí. I tak ale bude zasedání zajímavé. ECB na něm zveřejní svou novou prognózu. Odhad růstu HDP pro Q3 by mohl být revidován směrem nahoru. Zatímco ten náš počítá s růstem 16,1 % q/q, odhad ECB je zhruba poloviční. Výhled na rok 2021 (HDP 5,2 %) by mohl zůstat beze změny. Velkým tématem bude nepochybně inflace. Ta se ve své jádrové složce propadla na historicky nejnižší úroveň (0,4 %) a ani výhled není (i vzhledem k silnému euru) příliš optimistický. Už červnový odhad inflace pro rok 2023 na úrovni 1,3 % vyvolával pochyby, zda by ECB neměla uvolnit měnové podmínky ještě více. Inflační vývoj tak podle našeho názoru dotlačí ECB k prodloužení pandemického programu nákupu aktiv až do konce příštího roku a k jeho rozšíření o dalších 500 mld. EUR. Toto rozhodnutí však zřejmě padne až v říjnu či prosinci.

V eurozóně bude zveřejněn zpřesněný odhad HDP za Q2. Ten bude pravděpodobně potvrzen na úrovni -12,1 % q/q, ačkoli je zde riziko mírné revize směrem dolů. Zároveň bude zveřejněna i struktura. Očekáváme, že spotřeba domácností poklesla mezikvartálně o více než 12 %, stejně tak i investice. Příspěvek čistých exportů by měl být neutrální. Za celý letošní rok očekáváme propad ekonomiky eurozóny o 6,6 %, příští rok pak její růst o 4,8 %.

Na domácí půdě nás čeká zveřejnění výsledků červencové průmyslové výroby, zahraničního obchodu, stavebnictví i srpnové inflace. Předstihové indikátory se v červenci dále zlepšily, výroba aut expandovala meziměsíčně o 33 %, průmyslová výroba v Polsku, která koreluje s výrobou v ČR, vzrostla o 1,1 %. Není tedy důvod, proč i v Česku za červenec neočekávat v průmyslu další oživení. Tentokrát by to podle nás mělo být o 5,2 % m/m, což znamená zpomalení meziročního poklesu na -9,1 %.

Inflace měla tendenci v posledních měsících překvapovat ve směru nahoru, takže uvidíme, zda srpen bude v tomto ohledu výjimkou. Mírný pohyb cen pohonných hmot nahoru by měl být kompenzován pohybem cen potravin dolů. V součtu by spotřebitelské ceny měly tedy meziměsíčně stagnovat. Více jsme se měsíčním předpovědím věnovali zde: https://bit.ly/31L6YAd.

Data z amerického trhu práce nahrála dolaru

Pro regionální měny minulý týden neskončil zrovna slavně. Všechny oslabovaly a ani česká koruna nebyla v tomto ohledu výjimkou. V pátek ztratila dalších 0,5 % a posunula se těsně pod hranici 26,50 CZK/EUR. Podobnou ztrátu utrpěl i polský zlotý, který se obchodoval za 4,470 PLN/EUR. Nejhůře dopadl maďarský forint, který oslabil o 0,8 % na 361,6 HUF/EUR. Region se tak svezl dolů společně se slábnoucím eurem, které vůči dolaru v pátek odepsalo 0,5 % na 1,179 USD/EUR. Za celý týden tak společná evropská měna ztratila 1,7 %, když se ještě na jeho počátku pokoušela zdolat hladinu 1,20 USD/EUR. Po úterním vyjádření hlavního ekonoma ECB Philipa Laneho, který zdůraznil, že “na síle měny záleží“, však o své zisky přišla a vrátila se k úrovním z konce srpna. Dnes ráno ale otevírá silnější, a to na hladině 1,183 USD/EUR.

Americké měně v pátek vylepšila náladu data z trhu práce. Podstatně lépe, než se čekalo, dopadl podíl nezaměstnaných, který poklesl z červencových 10,2 % až na 8,4 % v srpnu. Počet nově vytvořených pracovních míst ale podle našeho názoru zas až tolik důvodů k optimismu nezadal. Jejich počet dosáhl 1,371 milionu, z čehož však 344 tisíc bylo vytvořeno ve státním sektoru. Návratu amerického trhu práce na úrovně před koronavirovou krizí se tedy hned tak nedočkáme.

Na domácí půdě byly v pátek zveřejněny maloobchodní tržby za červenec. Ty dopadly lépe, než se čekalo. Tržby bez automobilů vzrostly meziročně o 3 %, po jejich zahrnutí poklesly o 1,1 %. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: https://bit.ly/3hYq9ff.