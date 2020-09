Poslední zprávy z rubriky Finanční rady:

Pozor, nepleťte si coworking se sdílenými kancelářemi nabízejícími další služby a servis. V překladu znamená slovo coworking – spolupráci. Nejedná se tedy jen o pouhý stůl a židli za výhodnější měsíční poplatek. Jelikož práce na dálku či na tzv. home office je rostoucím trendem už pár let, v České republice můžete nalézt přímo coworkingová centra. My si nyní popíšeme jejich výhody a nevýhody. Tento styl práce není ale rozhodně pro každého.

Pokud hledáte levnou servisovanou kancelář na pár dní v týdnu (měsíci), raději pracujete individuálně, v soukromí a klidu, nemusí být pro vás coworking to pravé ořechové.

Abychom si pojem coworking více přiblížili, pojďme se podívat, jaká je jeho definice. Jedná se o způsob práce založený na společných základních hodnotách s dalšími lidmi. Velkou roli hraje důvěra, samostatnost, otevřenost a vzájemná spolupráce. V centrech coworkingu nenajdete zaměstnance z pouhé jedné firmy. Naopak se zde setkáte s nezávislými profesionály, freelancery, vědci a menšími start-upy.

Coworking je perfektní řešení pro ty, kteří pracují z domova, ale nevyhovuje jim tato forma izolace, jsou rádi mezi lidmi, s nadšením sdílejí a řeší pracovní záležitosti, na druhou stranu si však nemohou dovolit (nechtějí investovat) vlastní kancelářské prostory. Ocení jej i ti, kteří sice rádi pracují v domácím prostředí, ale zároveň se od něj nedokáží oprostit a vše kolem nich je rozptyluje. Doma lidé také častěji prokrastinují – odbíhají k vaření, úklidu a dalším činnostem. Většinou fungují coworkingová centra na základě pravidelného členského příspěvku (v rámci stokorun až tisícikorun měsíčně), mnohá z nich jsou ale zdarma.

Coworking není jen pouhou kanceláří, ale komunitou stejně naladěných a podobně smýšlejících lidí.

A není to jen o zajímavých kancelářích. Představte si obrovskou plochu pracovních míst, kde se setkávají lidé napříč všemi obory a generacemi. Napadlo vás třeba, že je to neocenitelná síť kontaktů, kterou byste sami horko těžko budovali? Coworking hned získává úplně nový význam, že? Někteří profesionálové se čas od času potřebují propojit s dalšími kolegy, mnozí tedy využívají více coworkingových center podle toho, kde se zrovna nachází.

Pronájem prostor nemusíte využít jen pro sebe. Oblíbený je i pro pořádání nejrůznějších akcí, školení a workoshopů. Coworking nabízí širokou podporu, např. nejznámější Impact Hub s prostorami v Praze, Brně a Ostravě, pořádá odborná setkání a vzdělávání formou školení. Se členy se můžete setkat i neformálně „po práci“ či na různých společenských akcích.

S největší pravděpodobností se v coworkingu nenajdou individualisté a introverti. Pokud potřebujete k práci maximální klid a soustředění, nemáte v oblibě otevřené prostory kanceláří, tzv. open space, coworkingová centra zřejmě nevyužijete. Nicméně pokud si nejste jistí, sdílenou kancelář si vyzkoušejte třeba jen na jeden den.

Zdroj: navolnenoze.cz, orangeacademy.cz

