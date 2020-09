Počasí: Od úterý babí léto s teplotami okolo 24 °C. Předpověď počasí na tento týden.

Zvlněná studená fronta v sobotu večer zakončila velmi teplý den. Počasí se tak na neděli a pondělí mírně pokazilo. Nejpozději od úterý se ale počasí začne vylepšovat. Ubude oblačnost a teploty poletí vzhůru. Ráno to bude kvůli malé oblačnosti naopak, rána budou chladná, hlavně to úterní. Teploty v nížinách postupně vystoupají až na 27 °C. Průměr teplot v týdnu bude kolem 24 °C. Oteplovat se bude postupně. Na obloze bude polojasno až oblačno nejčastěji. Srážky se objeví, bude jich však málo. Ráno pozor na mlhy v údolích podél řek.

První výhledy na začátek podzimu tak slibují velmi pěkné teplotně nadprůměrné počasí. Díky vysokým teplotám se budou na studených frontách ještě vyskytovat bouřky. Sezóna bouřek se prodlužuje, jak průměrná roční teplota stoupá. Mohlo by se zdát, že léto bylo chladné. Oproti historickým průměrům bylo však znovu teplé. Nejvíce dnů s bouřkou se letos objevilo v okrese Rychnov nad Kněžnou, a to až 38. Následují Jeseníky, Beskydy, Šumava a Vysočina, kde bylo až 34 dní s bouřkou. Nejméně dnů bylo západně od Prahy, a to 16.

Předpověď počasí na nový týden

V pondělí bude polojasno až oblačno, na jihu a východě častěji až zataženo. Právě na jihu a východě místy déšť nebo přeháňky. Během ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Na horách ojediněle přeháňky. Teploty 17 až 21 °C.

V úterý bude jasno až polojasno. Na severu a severozápadě přechodně i oblačno. Ráno ojediněle mlhy. Teploty 19 až 23 °C. Ráno bude velmi chladné.

Ve středu bude jasno až polojasno. Na severu a severozápadě přechodně i oblačno. Teploty 22 až 26 °C.

Ve čtvrtek bude skoro jasno, polojasno. Od západu na slabší studené frontě místy přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 19 až 23 °C.

V dalších dnech se bude oteplovat až na 27 °C v nížinách.