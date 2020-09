TATRA nás dostane dále, až do Brazílie a Afriky

06.09.2020 / 14:30 | Aktualizováno: 06.09.2020 / 14:35

Dne 3. 9. 2020 byl v Curitibě, v sídle vlády brazilského státu Paraná, oficiálně potvrzen záměr českého podniku TATRA TRUCKS a.s. uvést do provozu továrnu na výrobu nákladních automobilů této světoznámé značky v Brazílii. V Palácio Iguaçu bylo za účasti guvernéra státu Paraná Carlose Massa Ratinho Juniora a velvyslankyně České republiky v Brazílii Sandry Lang Linkensederové podepsáno Memorandum o investičním záměru, které zpečetilo výsledky roku a půl trvajícího jednání mezi TATRA TRUCKS a.s., vládou státu Paraná a prefekturou města Ponta Grossa, v němž bude továrna umístěna. Přítomen byl rovněž generální konzul České republiky v Sao Paulu Miloš Sklenka a obchodní rada Ondřej Kašina, který dlouhodobému vyjednávání asistoval. Ponta Grossa je významné průmyslové centrum vzdálené 115 kilometrů od Curitiby, ve kterém se již nacházejí dceřiné společnosti a pobočky mnoha významných světových firem. Z továrny v Ponta Grossa by měly nákladní automobily TATRA 6x6 a 8x8 směřovat nejen na brazilský trh, ale rovněž do celé Latinské Ameriky a do Afriky. Roční výrobní kapacita poroste od počátečních 225 automobilů různých verzí směrem k 800 v roce 2025.