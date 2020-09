Kazachstán a 700 000 000 USD investice do těžby kryptoměn

O pozitivní situaci pro těžaře v Kazachstánu jsme již za poslední rok psali několikrát. Podle nejnovějších zpráv vlády se pak s největší pravděpodobností nebude nic měnit, kdy v současnosti již existují první dohody, které by měly do tohoto státu přilákat investice do těžby kryptoměn v objemu až 700 000 000 USD.

V červnu letošního roku to však vypadalo úplně jinak. Diskutoval se totiž poměrně komplexní zákaz kryptoměn na území Kazachstánu. Na ten však několik z členů vlády reagovalo tak, že by kvůli němu přišel stát o opravdu značné prostředky, které může získat díky oblibě těžaři. Již tehdy se pak spekulovalo o investici přesahující 700 000 000 USD, která by měla jít do státních těžařských komplexů. A to se taky potvrdilo v posledních dnech!

Podle ministra pro digitální rozvoj Kazachstánu, Bagdat Mussina, je již v současnosti ve fázi vyjednávání investice do těžařského sektoru ve výši 300 000 000 000 tenge (cca 714 000 000 USD). A podle všeho zatím vyjednávání vypadají pro Kazachstán velice dobře a v současnosti se již podepisují první dohody.

Jak reportoval zpravodajský server Reuters, Mussin mimo jiné na schůzi členů vlády řekl, že Kazachstán již v současnosti postavil 13 farem pro těžbu kryptoměn a na dalších 4 se v současnosti pracuje. Právě na tyto farmy společně s levnou elektřinou chtějí přilákat spoustu nových investorů.

Jak si vybudovat pasivní příjem na kryptoměnách?

190 000 000 USD potvrzeno

Aby pak potvrdil to, že vývoj doopravdy probíhá, Mussin řekl, že již v současnosti má zajištěných 80 000 000 000 tenge (190 000 000 USD) v investicích. Tyto investice by měly být primárně do právě již vytvořených těžařských komplexů. Mimo to zmínil, že to není všechno, kdy má potvrzených další obrovskou spoustu investic, které by dohromady měly dosahovat až částky okolo 714 000 000 USD. Všechny tyto investice pak mají směřovat do těžby kryptoměn právě v Kazachstánu. Konkrétní původ investic však zatím odhalen nebyl.

Optimalizovali jsme naši těžbu k zisku okolo 6-8 % měsíčně! Jak začít těžit s námi se dozvíš zde.