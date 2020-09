Koupě a rekonstrukce nemovitosti na hypotéku? Je to snadné

Koupě i rekonstrukce nemovitosti určené k bydlení jsou standardními účely hypotečního úvěru, které lze navzájem kombinovat, tj. v rámci jednoho úvěru si lze půjčit na koupi a následnou rekonstrukci nemovitosti.

Oba účely hypotéky dokládáte v rámci jedné žádosti o úvěru, tj. banka bude vyžadovat dokumenty k samotné koupi (kupní smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí kupní apod.) a rekonstrukci (rozpočet stavebních prací). Maximální výše hypotéky vychází z ceny nemovitosti po rekonstrukci, která bude vyšší než samotná kupní cena. Zástavní hodnotu nemovitosti po rekonstrukci odhadne smluvní znalec banky právě na základě dokumentů ke koupi a rozpočtu stavebních prací.

Rozdíly od hypotéky pouze na koupi nemovitosti tu jsou

V čem je hypotéka kombinující koupi a rekonstrukci nemovitosti „jiná“ je povinnost zhotovit protokol o stavu stavby, kterým smluvní znalec banky potvrdí, že jste peníze z hypotéky skutečně investovali do nemovitosti. Cena tohoto dokumentu je cca 1 500 Kč. Zároveň, při finančně náročnější rekonstrukci budete peníze pravděpodobně čerpat průběžně po několik měsíců. V tomto případě do ukončení čerpání splácíte bance pouze úroky z dlužné částky. To na jednu stranu znamená nižší splátky hypotéky, na druhou stranu pak fakt, že splácíte pouze úroky a dlužná částka zůstává stejná. Vzhledem k tomu, jak funguje anuitní splácení, není splácení úroků po dobu několika měsíců žádnou zásadní nevýhodou, v rámci anuitního splácení (po ukončení čerpání) stejně několik let splácíte z drtivé části jen úroky a z dlužné částky ukrajujete minimálně.

U samotné rekonstrukce je vhodné zmínit, že banky umí běžně pracovat s proplácením peněz na rekonstrukci bez předkládání faktur, právě na základě protokolu o stavu stavby. Zároveň, některé banky již zvládají vyplácet peníze na rekonstrukci zálohově, tj. vyplatí peníze s tím, že vy až následně provádíte stavební práce.

Hypotéka na koupi s následnou rekonstrukcí je běžnou hypotékou s nízkou úrokovou sazbou, kterou lze na konci fixace úrokové sazby snadno refinancovat k jiné bance. Není tedy žádný důvod, proč kombinovat účely tak, že byste např. čerpali hypotéku jen na samotnou koupi a úvěr ze stavebního spoření na následnou rekonstrukci.