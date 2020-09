Bohaté tržní menu pro býky i medvědy

Akcie budou pokračovat v růstu vs. akcie jsou předražené, kolapsu již nemůže nic zabránit. Bitcoin je budoucnost vs. bitcoin je bublina. Zlato je nejlepší ochrana před inflací vs. zlato je k ničemu. Vládní dluhopisy patří do portfolia vs. v době minimálních sazeb jsou vládní dluhopisy v portfoliu nesmysl. Akciová Evropa začne dohánět USA vs. Amerika dále potáhne globální trh. Že je těžké si v záplavě doporučení, komentářů, analýz a mediálních výkřiků vybrat a zorientovat se? Máte pravdu. Budoucnost je vždy nejistá a pro jednotlivé investice vždy leží na stole býčí i medvědí scénář.

Býčí scénář: USA jsou nejčistší špinavou košilí v globální akciové pračce. Index S&P 500 zahrnuje největší americké společnosti, z nichž některé patří k vítězům posledních let i současné éry ve znamení koronaviru. Růstovým titulům (nejen) z technologického sektoru svědčí prostředí nízkých sazeb. Není co řešit.

Medvědí scénář: Nic netrvá věčně, a tak i S&P 500 bude muset po letech dominance vyklidit pozice. Příliš rychle zapomínáme, že před deseti lety byla realitou ztracená akciová dekáda v USA. A obrovská váha několika málo společností může během výprodejů zapůsobit stejně jako v době nákupní horečky.

Nasdaq 100

Býčí scénář: Karanténní opatření pomohla akciím z odvětví e-commerce a mnoha dalších. Technologické indexy by pravděpodobně bez pandemie byly níže než v současnosti. Jde o akcie firem, jejichž produkty a služby se během uzavření jiných částí ekonomiky staly (ještě) běžnější součástí našich životů. Pro růstové štiky z oboru navíc není díky nízkým sazbám problém si mimořádně výhodně půjčovat na svůj další rozvoj.

Medvědí scénář: Před rokem 2000 také svět věřil, že je internet jako prostor a prostředek pro podnikání v podstatě nevyčerpatelný. Mnohá tehdejší očekávání byla po letech naplněna, jsou ale ta současná (vyjádřená extrémně vysokými cenami akcií v sektoru) realistická? A pokud panují obavy o velikost vah největších titulů v indexu S&P 500, tak co potom Nasdaq 100, kde přes polovinu výkonu zajišťují Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook a Tesla?