Svatý Václav, patron české státnosti - státní svátek v pondělí 28. září 2020 přináší volný den a zavřené obchody

Se začátkem školního roku jaksi začínáme vyhlížet podzim, i když teploty ještě výrazně neklesají. Začíná letos v úterý 22. září v 15:30 (podzimní rovnodennost), a pak už se můžeme těšit na tradiční svátek svatého Václava, patrona české země. A na dohled je i konec letního času, tedy posunutí ručiček na hodinách o hodinu dozadu ze 3:00 na 2:00, které nás čeká v noci na neděli 25. října.

Státní svátek připadá letos na pondělí, a to bude znamenat třídenní prodloužený víkend, protože je to den pracovního klidu a samozřejmě ani děti nejdou do školy. Musíme ale počítat s tím, že obchody s větší plochou (nad 200 m2) budou uzavřeny, fungovat ale budou menší obchody nebo obchody na nádražích a podobných místech s vyšší koncentrací cestujících, dále potom lékárny, čerpací stanice, lékárny a prodejny ve zdravotnických zařízeních.

28. září slavíme Den české státnosti, ve svátek svatého Václava, kdy si připomínáme výročí jeho smrti (pokud to opravdu bylo roku 935, pak je to letos 1085 let. Ale možná to bylo roku 929, o to se někteří historici přou...). Byl to přemyslovský kníže (možná bychom v duchu dobové gramatiky měli napsat "bylo to přemyslovské kníže"), patron Čech a Moravy, vládce velmi křesťansky založený, zbožný, kterému jsou připisovány posmrtně vykonané zázraky. Přestože o jeho životě nemáme mnoho věrohodných pramenů a zdrojem informací o něm jsou spíše legendy zachycené v pozdějších kronikách, stal se symbolem české státnosti.

Zemřel v Boleslavi asi ve věku 28 let a na jeho smrti zřejmě měl podíl i jeho bratr Boleslav. Ten se později jako Boleslav I. Ukrutný razantně chopil vlády. Kroniky uvádějí, že 28. září jako den Václavovy smrti bylo také pondělí, jako letos - a to by znamenalo buď roku 935, nebo případně roku 929.

Prvním, kdo Václavův význam vyzdvihl, byl sám Boleslav, který nechal v rámci pokání za svůj bratrovražedný čin (ale minimálně nedodržel zákony pohostinnosti, kdy měl svému knížeti pod svou střechou zajistit bezpečnost) převézt Václavovy ostatky na Pražský hrad.

Svatému Václavovi je zasvěceno v naší zemi mnoho kostelů, i když četnost křestního jména Václav v poslední době spíše klesá.