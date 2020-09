Příští týden bude ovlivněn zámořským pondělním svátkem; ve čtvrtek zasedá ECB

Začátek uplynulého týdne byl zajímavý převážením indexů MSCI, které přinesly spíše jen zvýšenou volatilitu vzhledem k nepatrným změnám vah napříč regionem. Zahájení školního roku rovněž přineslo nečekanou prodejní vlnu na zámořských technologických akciích, které byly od počátku pandemie miláčky trhu. Právě tato prodejní vlna, která nemá prozatím výraznější odůvodnění, snad kromě valuace, znamenala ústup z rekordních hodnot zámořských akciových indexů. Konkrétně index S&P 500 odepsal 2,1 % t/t, avšak je nutné podotknout, že za poslední dva dny obchodování odepsal více jak 5 %.

Evropa prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 poklesla o 1,5 % t/t.

Domácí index PX se držel evropského vývoje a klesl o 0,6 % t/t na 903 bodů.

Společnosti na BCPP

PFNonwovens v pondělí zveřejnil překvapivě výsledky za 1H20. Samotná čísla jsme hodnotili neutrálně s tím, že růst EBITDA o 8,9 % r/r na 660 mil. Kč byl dán především růstem prodaných objemů díky novým linkám v JAR a ČR. Management potvrdil svůj výhled na celý rok EBITDA v rozmezí 1,25- 1,4 mld. Kč. Dopad Covid-19 je prozatím minimální a pokud neovlivní výrobu např. karanténa, tak by neměl mít výraznější dopad do hospodaření společnosti. Titul zakončil týden na 670 Kč (+1,8 % r/r).

Skupina PPF informovala, že k Evropské komisi odeslala k finálnímu schválení příslušné dokumenty týkající se převzetí CME. PPF již získala souhlasy národních regulátorů pro média (nutné byly v Rumunsku a Slovinsku) a souhlas Evropské komise je posledním, který je nutný k dokončení transakce. V červenci CME informovala, že očekává dokončení transakce do 27. října. Připomínáme, že fúze CME s dceřinou společností PPF byla schválena valnou hromadou CME a počítá s výplatou 4,58 USD (nyní cca 100,3 Kč) za každou kmenovou akcii CME. Akcie budou následně zrušeny. Titul zakončil týden na 97,4 Kč (+5,8 % t/t).

Ministryně financí Alena Schillerová v rozhovoru pro Právo uvedla, že zvažuje zahrnout do daňových změn pro příští rok i zvýšení daně ze zahřívaného tabáku. Jeho zdanění je nyní na úrovni 50 % zdanění cigaret a podle Schillerové by se mohlo zvýšit na 75 %. Philip Morris ČR zahřívaný tabák sám nevyrábí, ale je jeho prodejcem. Pokud by vyšší zdanění snížilo poptávku spotřebitelů nebo pokud by společnost růst ceny částečně kompenzovala snížením své marže, byla by to z hlediska hospodaření negativní zpráva. Podotýkáme, že zatím není o zvýšení daně rozhodnuto. PMČR rovněž provedlo od 1. 9. zvýšení cen svých produktů o 4 Kč/krabičku čímž by mohlo částečně kompenzovat budoucí zvýšení daní. Titul zakončil týden na 13460 Kč (+0,8 % t/t).

Společnost eMan, která vyvíjí softwarové aplikace pro významné české společnosti, upsala na trhu Start pražské burzy 914 tis. akcií, tj. celý nabízený objem. Akcie se upsaly za 51 Kč/ks, což je na dolní hranici nabízeného pásma 51 – 56 Kč. Při této ceně byly akcie přeupsané. Výnos společnosti z IPO činí 46,6 mil. Kč a celkově byla oceněna na cca 100 mil. Kč. Výnos z úpisu chce firma použít na splacení části bankovních úvěrů, svůj další rozvoj a možné akvizice. První obchodní den byl úspěšný a titul přidal 17,7 % d/d na 60 Kč při solidním objemu 2,8 mil. Kč.

Největší růst v minulém týdnu zaznamenaly akcie CME (+5,8 % t/t na 97,4 Kč). PPF oznámila, že odeslala k Evropské komisi dokumenty nutné pro finální schválení převzetí CME. Akvizice tak pokračuje dle plánu. Dokončení transakce je prozatím plánováno na konec října. Naopak nejvíce klesající akcií týdne byla Komerční banka (-3,3 % t/t na 526 Kč). Titul byl bez jakýchkoliv zpráv a podléhal volatilitě posledních dní, která panuje v celém evropském finančním sektoru. Rozhodně nepomáhá rostoucí počet nakažených Covid-19, který může být vnímán jako riziko pro oživování ekonomiky.

Výhled na příští týden

Příští týden bude v zámoří zkrácený o pondělní svátek, což přinese snížený objem na celý trh. Investoři se zaměří na čtvrteční zasedání ECB, které by nemělo přinést výraznější zprávy. Očekáváme, že dojde k zopakování velmi uvolněné rétoriky na straně měnové politiky. Trh bude sledovat, zda se ECB vyjádří k plánům Fedu na změnu své strategie měnové politiky. Celkově jsme více ostražití kvůli probíhajícím výprodejům na technologických titulech, které vzhledem k vysokým valuacím mohou dále pokračovat. Pokud by se toto potvrdilo, tak by byl celý trh pod tlakem.

Ve středu 9. 9. má Avast poslední den s nárokem na mezitímní dividendu 0,048 USD/akcie. Nemá žádný fixní vztah k celoroční dividendě (ale bývá okolo jedné třetiny). Celoroční dividendu za r. 2020 odhadujeme na 0,154 USD, tj. hrubý div. výnos 2,1 %.

Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na čtvrteční pravidelná týdenní data z trhu práce (oček. 830 po 881 tis. místech t/t) a páteční spotřebitelská inflace CPI za srpen (oček. 1,2 po 1,0 % r/r). V Číně se zaměříme na pondělní data z obchodní bilance za srpen, kde by importy (oček. +0,2 po -1,4 % m/m) i exporty (oček. 7,5 po 7,2 % m/m) měly vykázat rostoucí tendenci v dolarovém vyjádření. V Německu se zaměříme na pondělní průmyslovou produkci za červenec (oček. 4,6 po 8,9 % m/m).