Oficiální sdělení: Valná hromada REPROGEN, a.s. (4.9.2020)

Oznámení o přijetí usnesení valné hromady společnosti REPROGEN, a.s.

a o uložení veřejné listiny

Statutární ředitel obchodní společnosti REPROGEN, a.s., se sídlem na adrese Planá nad Lužnicí, Husova 607, PSČ 391 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 516, Identifikační číslo: 46 67 84 50, (dále jen „Společnost“),

v souladu s § 384 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se stanovami společnosti oznamuje, že

A. dne 31.8.2020 přijala valná hromada Společnosti následující usnesení:

„Valná hromada

I. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („ZOK“), je pan Čestmír Motejzík, trvalý pobyt 17. listopadu 673, 332 03 Šťáhlavy, datum narození 5. 10. 1984 (dále jen „Hlavní akcionář“). Ke dni doručení žádosti o svolání valné hromady Společnosti Hlavním akcionářem (tj. 24. 7. 2020), jakož i k rozhodnému dni této valné hromady vlastní Hlavní akcionář 144.775 kmenových akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 144.775.000,- Kč, což představuje 92,040 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 92,040% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti;

II. rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným Společností, tedy ke všem akciím Společnosti, vlastněným jinými vlastníky než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen „Přechod akcií“). Přechod akcií nabude účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti“).

III. Určuje, že dosavadní vlastníci akcií Společnosti odlišní od Hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží (odevzdají) Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva k těmto akciím, tedy po Dni účinnosti, a to buď v sídle Společnosti, nebo u pověřeného obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., provozovna Jana Babáka 11, 612 00 Brno, každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 ZOK. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první ZOK.

IV. určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění za akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu akcií, ve výši 586 Kč (slovy: pět set osmdesát šest korun českých) za každou akcii, tedy za každou jednu kmenovou akcii Společnosti (v listinné podobě) ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč;

V. určuje, že protiplnění ve výši určené výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO: 27758419, Jana Babáka 11, 612 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 5249, jakožto pověřené osoby ve smyslu ve smyslu § 378 odst. 1 ZOK, (dále jen „Pověřená osoba“) každému původnímu vlastníkovi akcií.

Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře poskytnuto každému dosavadnímu akcionáři mimo Hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dní po splnění podmínek podle § 388 ZOK, týkajících se předložení akcií Společnosti dosavadním vlastníkem.

Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li (bývalý) vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k akciím zástavní právo, je (bývalý) vlastník těchto akcií ke Dni účinnosti povinen zajistit, že zástavní věřitel obdrží informaci o povinnosti poskytnout Pověřené osobě údaje a dokumenty k prokázání zástavního práva a k výplatě protiplnění.

VI. Protiplnění bude vyplaceno, za podmínky předání akcií Společnosti, Pověřenou osobou na bankovní účty původních vlastníků (akcionářů) dle Seznamu akcionářů Společnosti podle stavu k okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře, tedy podle stavu ke Dni účinnosti, případně na bankovní účet věřitele. Původní vlastník, resp. případný věřitel, který Společnosti nenahlásil bankovní účet do Seznamu akcionářů, musí pro poskytnutí Protiplnění bankovní účet Společnosti sdělit.“

(dále jen „Usnesení“).

B. Závěry znaleckého posudku 2001 – 20/2020, zpracovaného znaleckým ústavem INFO 7 – znalecká organizace, s.r.o., Sbíhavá 455/2, 162 00 Praha 6, IČO 44266154, dokládajícího přiměřenost protiplnění, jsou následující:

Znalec nejprve rozdělil oceňovaný podnik na provozní část, dále na peněžní prostředky oceněné účetní hodnotou a na neprovozní majetek a závazky, taktéž oceněné účetní hodnotou.

Provozní část byla oceněna pro porovnání jednak výnosovými metodami (metodou kapitalizovaných čistých výnosů a metodou DCF-entity) a také metodou substanční (simulovaného likvidačního zůstatku). Nejvyšší hodnoty, a to 187.598 tis. Kč, dosáhlo ocenění substanční metodou a tato hodnota byla použita v dalším výpočtu.

K hodnotě provozní části byla následně připočtena hodnota peněžních prostředků 443 tis. Kč a odečtena hodnota neprovozních závazků 65.047 tis Kč. Takto vypočtená hodnota vlastního kapitálu 122.994 tis. Kč byla podrobena srážce za (ne)likviditu a výsledná hodnota vlastního kapitálu byla stanovena ve výši 586 Kč, za jednu akcii Společnosti. Tuto hodnotu znalec určil jako hodnotu přiměřeného protiplnění.

Vzhledem k neobchodovatelnosti akcií a neexistenci relevantních transakcí nebyly znalcem zahrnuty prémiová ani průměrná cena.

C. Statutární ředitel zároveň s tímto oznámením uložil v sídle společnosti k nahlédnutí veřejnou listinu (notářský zápis), kterou bylo osvědčeno přijetí Usnesení.

Ing. Milan Beránek

statutární ředitel

REPROGEN, a.s.

Přílohy sdělení:

Oznámení o přijetí usnesení valné hromady.pdf