Průměrná mzda v 2. čtvrtletí téměř nerostla

o pouhou polovinu procenta (viz graf níže).

Dlužno ovšem dodat dvě upřesnění:

jedná se o mzdu včetně všech příplatků a odměn, takže leckde nejspíš odpadly právě tyto dodatečné částky, zatímco samotná základní mzda mohla leckde nadále růst (například v důsledku dříve uzavřených kolektivních smluv); rozhodně víme, že rostla ve veřejném sektoru,

co je kvantitativně asi důležitější: pro stovky tisíc zaměstnanců se (zejména v jarních měsících) nejednalo o mzdu, nýbrž o náhradu mzdy, která většinou dosahovala jen cca 60 - 80 % standardní mzdy; po návratu zaměstnanců do normálního režimu lze očekávat „nárůst“ mzdy na obvyklou úroveň; v třetím kvartále tedy může být růst průměrné mzdy zase přece jen o něco vyšší.

Co se koronakrizi zatím rozhodně nepovedlo, je udělat tečku za nízkou českou nezaměstnaností: dle včera zveřejněných čísel MPSV zůstal podíl nezaměstnaných osob na červencové úrovni 3,8 %. To je v blízkosti hodnot, které lze očekávat dlouhodobě v průměru; jinými slovy, teprve teď je český trh v blízkosti dlouhodoběji udržitelné rovnováhy – aspoň tedy co se týče tohoto agregátního čísla.