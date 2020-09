Philip Morris podle LN zvyšuje ceny cigaret

Lidové včera uvedly, že Philip Morris ČR od září zvýšil ceny za balíček cigaret napříč produkty asi o 4 Kč na krabičku (cca 4%). Ceny údajně zvyšovaly i další výrobci.

Toto zvýšení je nad rámec dopadu letošního proběhlého zvýšení daní, na něž již výrobci reagovali výrazným zvýšením cen od jara. Z toho důvodu by mělo být pozitivní pro marži výrobců z každé krabičky. Může to mít ale další negativní dopad na spotřebu cigaret, jelikož maloobchodní ceny tak letos rostou již přes 16 %. Ministryně financí tento týden uvedla, že zvažuje výrazněji zvýšit daně na zahřívané tabákové výrobky, nynější zvýšení cen cigaret by tedy podle našich odhadů pro PMČR z více než poloviny tento dopad kompenzovalo. Další asi 5% zvýšení spotřebních daní na cigarety se ale plánuje i v dalším roce, takže výrobci budou patrně zvyšovat ceny i nadále, aby tyto dopady kompenzovali.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny