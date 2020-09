Digitalizace a automatizace není jen pro velké výrobní závody

Minimálně čtvrtstoletí můžete slýchat, že budoucnost bude digitální. Objevují se věty o automatizaci procesů a výroby, chytrých strojích i robotech. Řada malých a středních firem nabyla dojmu, že jde o proces, ze kterého těží velké firmy, nebo se jedná o něco, čemu se budou věnovat až někdy daleko v budoucnu, a ještě více nejistoty do celé záležitosti vnesly poslední měsíce až roky, kdy se stále více skloňuje pojem „Průmysl 4.0“. V jistých ohledech může být takové tvrzení pravdivé. Roboti ve výrobě skutečně znamenají nemalou vstupní investici a jsou tak dostupnější právě pro velké firmy. Skutečnost je ovšem taková, že samotní roboti jsou pouze dílčím, vrcholovým článkem procesu digitalizace.

Od března letošního roku se ekonomika dostává do červených čísel a vládní opatření proti šíření koronaviru tento propad s velkou pravděpodobností pouze zpomaluje/oddaluje. Řada malých i středních podniků prakticky přes noc zjistila, že budoucnost je teď. Bez digitalizovaných procesů, komunikace a řízení si jen těžko uchrání svou pozici na trhu, dokonce budou těžko bojovat o přežití.





Začněte digitalizovat po malých krůčcích… například jako Truhlářství STET.

O firmě

Truhlářství pana Stejskala vzniklo již v roce 1992. O rok později prošlo zásadní rekonstrukcí. Došlo k vybudování lakovny, k postupnému pořízení a vybavení dílny novou moderní technologií. Od začátku truhlářství vyrábí atypický nábytek do interiérů, v současné době se specializují na výrobu akustických obkladů, po nichž v posledních letech výrazně vzrostla poptávka.

Bez ohledu na to, zda se jedná o nábytek do rodinného domu, vybavení společenských prostor nebo prodejen, firma dbá na dobré dlouhodobé vztahy se svými zákazníky. Ke každému přistupuje individuálně, každé zakázce věnují náležitý čas a péči, aby klientovi splnili všechna jeho přání.

Dosavadní fungování firmy

Stávající výrobní proces společnosti generuje vysoké náklady. Starší technologické zařízení a vybavení nestačí pro výrobu nových produktů. Při skladování často dochází k poškození materiálu, manipulace s velkoplošným materiálem je fyzicky i časově náročná.

Systém plánování je odkázaný na zkušené zaměstnance, kteří ve firmě pracují na vedoucích postech. Během plánování v tabulkách Excelu, nebo hůře ústním podáním dochází k chybám a nepřesnostem, které ovlivňují rychlost procesu celé zakázky i spokojenost zákazníka.

V důsledku změn na trhu a rozšíření specializace společnosti však přestal být dosavadní výrobní systém dostačující.

Hlavní význam digitalizace

Truhlářství chyběl systém, který by všeobecně zastřešil používané aplikace pro výrobu a plně využil jejich potenciálu spolu se zefektivněním procesů od tvorby nabídek, přes výrobu přijatých zakázek a následný controlling skutečných stavů oproti plánovaným. Takový systém by měl plnohodnotně zaštítit výrobu a sjednotit postupy v rámci celé firmy. Dále by pak měl dodávat dostatečné podklady pro rozhodování výrobního střediska, obchodního oddělení a managementu.

Digitalizace dat výroby ovlivní:

plány, reálné výrobní časy, prostoje, poruchy apod.

optimalizace plánovacích a výrobních procesů

minimalizace ztrátových časů, predikce poruch a zhoršování technického stavu zařízení

Automatizovaný sklad umožní:

efektivní skladování

uvolnění kapacity a výrazné zrychlení doby vychystávání výroby a naskladnění materiálů

online evidenci zásob materiálu

automatické vyskladnění materiálu pro velkoplošnou pilu

Digitalizace truhlářství a její hlavní přínosy

Majitel firmy si uvědomil, že stávající výrobní kapacity nestačí rychlému tempu dnešní doby. Pokud chce stále dodávat perfektní služby svým zákazníkům, musí i nadále udržet tempo růstu. Neustále investovat do moderního technologického vybavení a lidských zdrojů, ale i digitálně transformovat všechny procesy firmy, od prodeje a péče o zákazníka přes interní komunikaci, fungování firmy, nábor a práci se zaměstnanci až po další oblasti působení firmy.

Využil proto dotační výzvy z programu OPPIK, program Technologie a požádal o dotaci ve výši 45 % celkových nákladů (15,2 mil Kč).

Díky přidělené dotaci ve výši 6,8 mil Kč, mohl začít využívat ERP systém a pořídit software pro řízení velkoplošné CNC pily a automatického skladu velkoplošného materiálu.

Přínosy:

1. Zefektivnění dokumentových a materiálových toků podnikem.

Jasně definovaná šablona pro tvorbu podkladů ke kalkulacím nákladů a technologickým postupům ve výrobě.

Zrychlení práce zaměstnanců a zamezení chybovosti.





2. Přehledný systém výroby – online předávání informací v reálném čase. Přijetí jednotlivých zakázek s požadovanými termíny zhotovení.

V době před uzavřením smlouvy se zákazníkem o dodání díla možnost diskutovat závazné termíny zhotovení.



3. Zvýšení efektivity a monitoring skutečných materiálových a mzdových nákladů.

Systém upozorní na problémy s dostupností jednotlivých komponent a promítne tyto skutečnosti do plánu výroby pro danou zakázku.

4. Zvýšení bezpečnosti práce na pracovišti.

Velkoplošná pila a obráběcí centrum s automatickým skladem eliminují možnost úrazu – dělník manipuluje pouze s materiálem, který už je naformátovaný na požadované rozměry a celková manipulace je podstatně méně náročná a nebezpečná.

Ještě stále přemýšlíte, zda je digitalizace vhodná i pro vaši firmu? Máte otázky, na které neznáte odpověď? Chcete také zrychlit a optimalizovat procesy ve firmě, aby vaši zákazníci nepřešli ke konkurenci? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.