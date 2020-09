Výskyt hraboše polního v srpnu 2020

4.9.2020

Z dat ÚKZÚZ vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v srpnu 1168 aktivních východů z nor (AVN) na hektar, což odpovídá 5,8násobku prahu škodlivosti (práh škodlivosti pro letní období je 200 aktivních východů z nor na hektar). Došlo tak k dalšímu navýšení četnosti populací v porovnání s daty pro červenec. K nárůstu populací tak dochází kontinuálně od května, kdy byly zaznamenány nejnižší počty AVN tohoto roku. Vysoký podíl extrémních výskytů v průměru dosahujících 17násobek prahu škodlivosti byl potvrzen v řadě okresů Středočeského a Ústeckého kraje a dále i v okresech západních Čech nebo Moravy.

V současnosti pokračuje monitoring ÚKZÚZ na strništích sklizených polních plodin, v zakládaných meziplodinách a ozimech, dále v jetelotrávách, vojtěšce, jeteli a trvalých kulturách, včetně sadů a vinic. Stále platí, že hraboš se vyskytuje mozaikovitě a lokálně způsobuje i v tomto roce škody.

V současnosti pokračuje nárůst početnosti hraboše téměř ve všech krajích. Extrémní skok v počtech aktivních východů z nor byl potvrzen v okresech Beroun, Blansko, Chomutov, Hradec Králové, Jičín, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Litoměřice, Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Nymburk, Olomouc, Praha-východ , Rakovník, Trutnov, Ústí nad Orlicí a Znojmo (stav k 3. 9. 2020). V těchto okresech ÚKZÚZ doporučil nevysévat meziplodiny, jako jedno z důležitých preventivních opatření v boji proti přemnoženým hrabošům.

Další doporučení pro toto období je využít po sklizni agrotechnická opatření v podobě orby nebo hloubkového (dlátového) kypření podle půdně-klimatických podmínek s následným upěchováním půdy (nikoli válením) tak, aby došlo k co největšímu narušení nor a likvidaci hrabošů. S tímto opatřením se však pojí riziko snížené zásoby vláhy pro zakládané porosty.

Populace hraboše by měly v září vlivem agrotechnických prací a dalších faktorů významně poklesnout. Ze zkušeností minulého roku však očekáváme koncem devátého měsíce opakovanou rekolonizaci ploch se zasetými ozimými plodinami. Lokálně lze předpokládat poškození tam, kde jsou problémy s hrabošem nyní.



Jakmile hraboši začnou zpátky migrovat na osetá pole, je vhodné využít např. výběrové aplikace rodenticidů do nor – manuální nebo pomocí upravených strojů, které ukládají návnadu do umělých nor.



Aktuálně lze za účelem snížení hospodářských ztrát způsobených kalamitním výskytem hraboše využít i aplikace rodenticidů daných Nařízeními ÚKZÚZ ze dne 3. 9. 2020.

Inspektoři ÚKZÚZ nadále sledují aktuální vývoj populací tohoto škůdce a průběžně informují veřejnost na webu ÚKZÚZ a prostřednictvím Rostlinolékařského portálu.