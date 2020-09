Trhy se začervenaly, očekávaná korekce je tu?

Dnes budou zveřejněna oficiální vládní data z trhu práce , kde se očekává pokračující zlepšování situace, což může v případě potvrzení být pro trhy podporou. Dosavadní tržní růst byl do značné míry hnán momentem, uvidíme, zda-li nyní dochází k jeho oslabení nebo se jedná pouze o jednorázový výkyv.

Žádná zásadní zpráva, jež by odstartovala výprodeje se během včerejšího dne neobjevila. V USA byl zveřejněn pomalejší růst žádostí o podporu v nezaměstnanosti , PMI ve službách byly v souladu s očekáváními, takže to byly spíše neutrální zprávy.

Pfizer uvedl, že by do konce října měla být dostupná data ohledně účinnosti vakcíny této firmy proti COVID-19. Zatím se do testování přihlásilo více než 23 tis. lidí.