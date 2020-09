Rozbřesk: Koronavirus zastavil růst mezd. Další rekord nově nakažených

Včera přišlo konečně na řadu jedno z posledních čísel za druhý kvartál a sice výsledek mezd. Potvrdilo se, že pandemie a s ní spojená recese výrazně zasáhla do mzdového vývoje v ČR. V podstatě se zastavil růst průměrné nominální mzdy, nicméně v řadě odvětví mzdy klesaly.

Největší pokles výdělků zaznamenali (zcela nepřekvapivě) zaměstnanci hotelů a restaurací (-11,8 %), lidé na realitním trhu (-5,7 %) a pracovníci ze zpracovatelského průmyslu (-4,9 %). Jejich mzdy zcela jasně ovlivnily odstávky a restrikce, v důsledku kterých lidé dostávali krácené mzdy z části financované i v rámci tuzemského kurzarbeitu. Na druhé straně spektra mzdového vývoje byl veřejný sektor, kde nejrychleji rostly platy ve školství a zdravotnictví (shodně o 5,5 %). Suma sumárum, průměrná hrubá mzda ve druhém čtvrtletí vzrostla o symbolického půl procenta, nicméně reálně v důsledku zvýšené inflace o 2,5 % propadla. Bylo to poprvé za více než pět posledních let, respektive od konce roku 2013. Stále je však třeba pamatovat na to, že průměrná mzda je do značné míry virtuální parametr, na který nedosáhnou zhruba dvě třetiny tuzemských zaměstnanců. Proto možná lépe současnou situaci ilustruje mediánová mzda, která v tomto období už poklesla, a sice o 0,2 %. Znamená to tedy, že koronavirus ovlivnil (v relativním vyjádření) především lidi s nižšími příjmy, kteří pracovali v nejhůře zasažených odvětvích.





Nebyla to však jediná čísla z trhu práce , která byla včera zveřejněna. Vedle mezd za druhý kvartál jsme se dozvěděli i srpnový výsledek nezaměstnanosti , který nijak nepřekvapil. Míra nezaměstnanosti setrvala na předchozích 3,8 % a bez větších změn dopadly i počty volných pracovních míst . Po úvodním korona-šoku, kdy nezaměstnanost začala v důsledku uzavírek rychle stoupat se situace na trhu práce na první pohled stabilizovala. Napomohly tomu i vládní dotace mzdových nákladů, které ovšem postupem času firmy využívají stále v menším měřítku. Zatímco v dubnu stát poslal firmám více než 7 mld. korun , v červenci to už nebyla ani celá miliarda. Nemusí to však vůbec znamenat, že firmy jsou z nejhoršího venku. Jak už téměř pravidelně naznačují průzkumy z firem v průmyslu i ve službách, přesvědčení že bude nutné dál propouštět zůstává velmi vysoké. Proto se dá předpokládat druhá vlna snižování zaměstnanosti , a to nejspíše už v podzimních měsících. Zvlášť když se koronavirová situace v ČR ze dne na den dál zhoršuje a počty nakažených přepisují dřívější rekordy. Sice nelze očekávat „vypnutí“ ekonomiky jako na jaře, avšak předpokládat, že současný vývoj ekonomiku nijak neovlivní, by bylo hodně optimistické. A to nejenom u nás. Koruna během včerejška stejně jako ostatní měny v regionu ztrácela a během odpoledne se dostala až za hranici 26,40 EUR/CZK . Je sice nejslabší od druhé poloviny července, nicméně o to blíže je prognóze centrální banky a dále od citlivostního scénáře. Spolu s včera zveřejněnými výsledky mezd za druhý kvartál, které byly vyšší, než předpokládala ČNB koruna nahrává stabilitě sazeb i po zářijovém zasedání bankovní rady. Ztráty koruny jdou ruku v ruce s nárůstem averze k riziku, ke kterému dochází zejména se zhoršováním situace okolo koronaviru Dění na eurodolaru se uklidnilo, když ani relativně dobrá americká data ani masivní výprodej na Wall Street devizový trh nijak neovlivnily.Hlavním bodem dnešního obchodování budou oficiální měsíční statistiky z amerického trhu práce za srpen. Obdobný ( ADP ) report publikovaný ve středu nebyl nijak oslnivý, a tak uvidíme, zda data trh nějak osloví.Pod prodejní tlak se tento týden dostaly také všechny středoevropské měny. Kromě mezinárodního rozměru, který může s padajícími akciovými trhy nabrat nyní na síle, má výprodej v případě forintu i svoji domácí složku, a to v podobě rostoucích počtů nakažených v Maďarsku. Kromě toho, že na negativní epidemiologický vývoj maďarská vláda reaguje zavíráním hranic , tak trh se může obávat, že MNB bude muset být ještě agresivnější při pomáhání ekonomice (a třeba znovu rychle snížit úrokové sazby , jež jsou stále pozitivní).Vlna výprodejů včera zalila americké akciové trhy, které zaznamenaly největší ztráty za poslední tři měsíce. Indexy tak ustoupily ze svých historických hodnot, když S&P 500 propadl o 3,5 % na hladinu 3454 bodů. Nasdaq odepsal pět procent, což znamená největší intradenní pokles od března. Výprodeje se nejvíce dotkly akcií Nvidia se ztrátou 9,3 %, AMD , které oslabilo o 8,5 % nebo Applu, který zakončil seanci 8 % pod středečním závěrem. Podobně se vedlo i Amazonu, Microsoftu nebo Alphabetu, jejichž akcie odepsaly více než pět procent. Tesla oslabila o 9 %. Macy’s naopak zpevnil o 7,9 %. Index Dow Jones odepsal 2,8 %, S&P 500 3,5 % a Nasdaq 5 %.