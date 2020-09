Nová pravidla pro oranžovou Prahu: roušky v obchodech i školách! Ošetřovné mohou žádat i rodiče dětí ze škol neotevřených kvůli karanténě učitelů - školní rok začal s manuálem

Školní rok se rozeběhl navzdory Covidu, sice s omezeními a pravidly vycházejícími z manuálu. Ten zahrnuje především přísnější hygienická opatření pro provoz školy. Zhruba dvě desítky škol se pro děti neotevřely, hlavně proto, že jejich vyučující jsou v karanténě a neměl by tedy kdo učit. U dalších circa deseti tak rozhodli příslušní hygienici kvůli místně zhoršené situaci.

Školám, které neotevřeli proto, že je rozhodující část učitelského sboru v karanténě (ale kde hygienici nenařídili uzavření celé školy), změní ministerstvo školství na jejich žádost na nezbytnou dobu organizaci školního roku - tím umožní rodičům žáků i těchto škol žádat o ošetřovné . To by totiž jinak mohli žádat pouze v případě uzavření celé školy z rozhodnutí hygieniků, jako na jaře.

Ve školách se roušky nenosí a ředitel nemůže jejich nošení vyžadovat - povinnost je to pouze v případě vyššího stupně semaforu v daném okrese, a platila by ve společných prostorách školy. Pouze třeba v případě pozitivního případu covidu v rámci školy (a čekání na výsledky testování a trasování možných kontaktů) má škola možnost po přiměřenou dobu nošení roušek nařídit.

Praha je sice nyní na semaforu oranžová, ale krajská hygienická stanice uzavření škol ani změnu v nošení roušek zatím nenařídila. To se ale právě dnes změnilo. Praha patří podle dnes aktualizovaných počtu 54 nakažených přepočtených na 100 tis. obyvatel spolu s Hodonínem (64), Třebíčí (57) a Svitavami (56) k nejvíce zasažený okresům, jen o něco lépe je na tom Beroun (45) a Tábor (48). Také okresy okolo Prahy patří k těm více zasaženým.

Dnes 4.9.2020 ale vzhledem k situaci v Praze (aktualizovaný semafor) vydala pražská hygienická stanice nová nařízení : povinnost od 14.9.2020 nosit roušky ve společných prostorech škol (vyjma mateřských), v obchodech a obchodních centrech (včetně chodeb) od 9.9.2020, a od tohoto data se také omezuje provoz veřejných stravovacích zařízení v době od půlnoci do 6:00 (to se netýká firemních kantýn apod. nebo prodeje přes okénko).

Dále je povinné nosit roušky ve všech okresech v dopravních prostředcích (tedy včetně vlaků a dálkových autobusů, ale i v taxi), ve zdravotnických a sociálních zařízeních (domovy pro seniory, stacionáře), lékárnách, na úřadech (v místnostech pro kontakt s veřejností) nebo volebních místnostech, a také při hromadných akcích nad 100 lidí. Ty se mohou za určitých podmínek konat i pro více než 1000 lidí.

Řidiči dopravních prostředků nosit roušku nemusí, pokud nejsou v přímém kontaktu s cestujícím, třeba při prodeji jízdenky. A také cestující v hromadné i dálkové dopravě si roušku mohou sundat, pokud se pustí do konzumace jídla nebo pití. Ale jsou i další výjimky, jako jsou děti do dvou let věku, lidé s poruchou intelektu nebo s poruchou autistického spektra, nebo třeba snoubenci přímo při svatebním obřadu a při společném focení.

Naopak sezóna cestování už pomalu odeznívá - na semaforu zůstávají červené Španělsko (s výjimkou bezpečných Kanárských ostrovů) a Rumunsko. Při návratu z těchto zemí (ale také z Malty a Lucemburska) do České republiky musíte do 72 hodin postoupit PCR test. Po návratu ze Španělska také musíte do karantény, která je nově deset dní. Ministerstvo zdravotnictví také vydalo aktuální seznam tzv. bezpečných zemí platný od 14. 9., ve kterých hrozí nízké riziko nákazy onemocněním Covid-19.

V dnešním rozhovoru pro Radiožurnál navíc náměstek ministra zahraničí Martin Smolek uvedl, že z našeho seznamu budou Kanárské ostrovy vyřazeny, a dále zmínil, že Německo se naopak zamýšlí nad tím, zda v současné epidemiologické situaci nevyřadit ze svého seznamu bezpečných zemí Českou republiku.

Některé země, jako například Maďarsko, Velká Británie nebo třeba Afghánistán, jsou vůči cizincům uzavřenější. Velká Británie zavedla na konci srpna pro cestující z ČR po příjezdu povinnou karanténu a vyžaduje vyplnění kontaktního formuláře. Toto opatření neobejdete, ani pokud byste přicestovali z "bezpečné země" (například Německa), museli byste tam totiž pobýt nejméně 14 dnů. Navíc Británie postupně vyřadila z tohoto seznamu i Francii.

Maďarsko se rozhodlo významně omezit (kromě vyjmenovaných odůvodněných cest, například kvůli podnikání v Maďarsku)vstup cizinců do země po dobu jednoho měsíce (do 1. 10.) a provádí kontroly na hranicích. Pro občany Visegrádské čtyřky s čerstvým negativním testem a plánujícím alespoň jednodenní pobyt platí výjimka.

Také do Egypta můžete po prvním září pouze s čerstvým negativním PCR testem (děti do šesti let bez testu). Nově tento test potřebujete i při cestě do letovisek Šarm el-Šajch, Hurgháda, Marsa Matrouh, Taba, Marsa Alam a nadále v hlavním městě Káhiře. Pro některá letoviska ho můžete za 30 dolarů absolvovat přímo na letišti. A pozor, letecky se přesouvat mezi Káhirou a letovisky můžete pouze tehdy, pokud máte povolený dlouhodobý pobyt.