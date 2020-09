Data z amerického trhu práce by mohla příjemně překvapit (Ranní zpráva z finančního trhu)

Pozornost finančních trhů se dnes bude upínat na data z amerického trhu práce. Ta by, alespoň podle našeho odhadu, mohla překvapit tvorbou dvou miliónů pracovních míst. Dnešek by tak mohl nahrát spíše americkému dolaru. V Česku budou zveřejněny maloobchodní tržby za červenec. Po očištění o prodeje aut skončí podle našeho odhadu lehce nad nulou. Tržby včetně aut však o 4,7 % meziročně poklesnou. Česká koruna prochází korekcí. Po ní ale očekáváme návrat zpět k úrovním okolo 26,00 CZK/EUR.

Prodeje automobilů stáhly český maloobchod opět do záporu

Klíčová statistika z amerického trhu práce dnes podle našeho odhadu ukáže, že v srpnu byly mimo zemědělský sektor vytvořeny dva miliony nových pracovních míst. To by byl po 1,8 milionech v červenci další výrazný nárůst. I tak ale ve srovnání s předkoronavirovou krizí na trhu stále 10 miliónu pracovních míst chybí. Firmy se snaží dohánět ziskovost tlakem na růst produktivity práce. Ze svých ztrát se tak americký trh práce bude vzpamatovávat jen pomalu. Míra nezaměstnanosti pravděpodobně dále poklesne, a to z červencových 10,2 % na 9,5 % v srpnu. K úrovním před pandemií se však v následujících měsících a dokonce ani letech zřejmě nevrátí (3,5 % v únoru). Podle konsenzu trhu bylo v srpnu vytvořeno pouze 1 350 tisíc pracovních pozic, tedy podstatně méně, než s čím počítá náš odhad. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti však včera příznivě překvapil, stejně tak i vývoj stávajících žádostí o podporu. Dnes zveřejněná statistika by tak mohla být impulzem k dalšímu posílení dolaru.

Na domácí půdě budou zveřejněny červencové maloobchodní tržby. Ty by měly ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrůst o 0,1 %. Po zahrnutí prodejů aut, které podle našeho odhadu v červenci o 15 % meziročně propadly, však tržby maloobchodníků o 4,7 % y/y poklesnou.

Region pod tlakem

Společná evropská měna včera dále mírně ztrácela. Ze svého konta si odepsala 0,2 % a posunula se na hladinu 1,184 USD/EUR. Na nižší úrovně s sebou vzala i regionální měny. Česká koruna oslabila o další 0,1 % a v odpoledních hodinách se dostala i přes hladinu 26,40 CZK/EUR. Domácí měně kromě vývoje eura vůči dolaru neprospívá ani pokles tržních úrokových sazeb. I tak ale současné oslabení koruny považujeme spíše za korekci, po jejímž odeznění očekáváme návrat zpět k úrovním okolo 26,00 CZK/EUR.

Ztrátám se ve čtvrtek nevyhnul ani polský zlotý. Ten oslabil o 0,4 % na 4,433 PLN/EUR. Kurz maďarského zlotého ztratil 0,2 % na 358,3 HUF/EUR.

Z dat byly ve čtvrtek zveřejněny tuzemské mzdy za Q2. Ty podle statistického úřadu v nominálním vyjádření meziročně vzrostly o 0,5 %, v reálném vyjádření pak o 2,5 % poklesly. Výsledek byl o něco lepší, než s čím počítala Česká národní banka, což potvrdilo náš názor, že ČNB nastavení měnové politiky v nejbližších měsících měnit nebude. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: https://bit.ly/32RjVYy.