Výhled počasí do poloviny září. Teplo nebo chladno?

Letní období začne přecházet do podzimu. Podívali jsme se na modely, jak moc tomu bude odpovídat počasí. Dobrou zprávou pro milovníky tepla je, že propad teplot se zatím nechystá. Naopak taková sobota bude teplotně silně nadprůměrná. Pak už přijde fronta a teploty spadnou do okolí 21 °C. I tak začne babí léto s příjemnými teplotami. Neplatí to o ránech, která nám už chystají teplotní skok dolů. Za frontami při vyjasnění klesnou teploty po svítání do okolí 6 °C.

Na obloze bude většinou dost oblačnosti, projasní se vždy za frontami. Srážek bude dost o nadcházejícím víkendu, zejména na jihu. V novém týdnu bude srážek méně. Uvidíme, zda se nad střední Evropou usadí tlaková výše typická pro babí léto. Letos je vliv oceánu větší než v předchozích letech, a proto je počasí více uplakané a proměnlivé. Výhodou jsou srážky. Je mnoho míst, kde spadlo přes 500 mm vody za rok 2020. Spousta míst neměla takový úhrn vody několik let za sebou. Rok s vlivem oceánu navíc teoreticky slibuje zimu se sněhem.

Nejprve horká sobota a po ní fronta

V sobotu bude jasno až polojasno. Ráno ojediněle mlhy, zejména v údolích. Od severozápadu postupně oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, hlavně v jižní polovině republiky. Teploty 23 až 27 °C, na jihovýchodě až 30 °C.

V neděli bude oblačno až zataženo, zejména na jihovýchodě a jihu občas déšť, přeháňky, ojediněle bouřky. Jinde srážky jen ojediněle. Teploty 18 až 22 °C.

V pondělí bude oblačno až zataženo, zejména na jihovýchodě a jihu místy déšť, přeháňky, ojediněle bouřky. Jinde srážky jen výjimečně. Teploty 17 až 21 °C.

V dalších dnech se začne počasí zlepšovat. Na obloze bude polojasno. Srážky už jen ojediněle. Přibude znovu mlh v říčních údolích. Ojediněle i nízká oblačnost na celé dopoledne. Teploty z 18 až 22 °C stoupnou na 20 až 25 °C.

Do poloviny září bude velmi podobně teplotně. Je očekáván spíše teplý nástup podzimu.