Japonsko – uvolnění restriktivních opatření pro rezidenty

04.09.2020 / 02:05 | Aktualizováno: 04.09.2020 / 02:09

Japonská vláda oznámila, že s účinností od 1. 9. 2020 uvolní restriktivní opatření pro cizince mající v Japonsku legální dlouhodobý pobytový status. Uvolnění bylo umožněno mj. i podstatným navýšením testovacích kapacit na japonských letištích.

Na základě nově přijatých opatření budou moci cizinci, kteří jsou držiteli trvalých a dlouhodobých pobytových oprávnění, tj. zaměstnanci, podnikatelé, studenti a jejich rodiny, Japonsko opustit a opět se do země vrátit. Toto opatření zároveň umožní návrat těch rezidentů, kteří z Japonska vycestovali po 3. 4. 2020 do zemí, uvedených na seznamu zemí, z nichž Japonsko vstup do země zakazuje (mezi těmito zeměmi je uvedena rovněž Česká republika).

Osoby, jichž se tato opatření budou týkat, budou povinni dokladovat tzv. re-entry permit k vstupu do země. Ten bude osobám pobývajícím v Japonsku vydáván japonským imigračním úřadem, osobám pobývajícím v zahraničí velvyslanectvím Japonska v příslušné zemi. Tyto osoby budou muset při vstupu na japonské území také předložit negativní test PCR ne starší 72 hodin před odletem, absolvovat další PCR test po příletu do Japonska a podrobit se dobrovolné 14 denní karanténě. Po tuto dobu pro ně bude platit zákaz používat k dopravě prostředky MHD, včetně vozidel taxislužby, a to i pro cestu do místa karantény.

Více informací lze nalézt na stránkách japonského ministerstva zahraničních věcí.

Nově přijatá opatření však neřeší záležitost japonskou stranou zrušení platnosti víz již udělených občanům Schengenského prostoru, včetně občanů ČR, a pozastavení platnosti dohod o bezvízovém styku. Tato opatření byla zatím pravidelně prodlužována vždy o měsíc, v tuto chvíli zůstávají v platnosti až do odvolání.

Základní informace lze nalézt v přiloženém letáku japonského imigračního úřadu.