Wall Street 3.9. - dobrá zpráva o počtu žádostí o podporu spustila dlouho očekávaný výprodej. Moc dobrá makra ohrožují další stimuly

Americké akciové trhy dnes prošly dlouho očekávanou a o to silnější korekcí. DJIA odepsal přes 800 bodů, když v průběhu dne ztrácel i více jak 1000 bodů. Technologický Nasdaq poklesl o 5%, což byl nejhlubší propad od března tohoto roku.Hlavní a širší S&P 500 odepsal cca 4%.Hlavním spouštěčem tak silného výprodeje byla příliš optimistická zpráva o týdenním vývoji nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti . V minulých dnech byla slabá makra určitým příslibem možné další měnové i fiskální stimulace. Tyto úvahy dnešní zlepšení v počtu nových žádostí o podporu rozmetalo v prach a naopak donutilo investory uvažovat o tom, že žádá taková stimulace nebude potřebná. Oživování ekonomiky také snižuje pravděpodobnost dalšího kola fiskální stimulace, o které se už delší dobu nemohou dohodnout US politické špičky. Z posledních komentářů se navíc zná, že vzájemné rozpory mezi Republikány a Demokraty respektive jejich představ o podobě další pomoci ekonomice přetrvávají respektive spíše dále narůstají.Možné zlepšení ekonomiky spustilo prodejní vlnu v technologiích, které v posledních koronavirových měsících enormně těžily z příklonu ke všem on-line aktivitám. Hlavní tituly jako Apple Alphabet a další ztrácely mezi 5-7%. Nasdaq oslabil poprvé po 11 dnech horečnatého růstu. Od březnového dna index posílil o téměř 70%.Investoři se dnes snažili realizovat své zisky a snažili se přesunout uvolněné prostředky do tradičních cyklických sektorů, které by měly těžit z oživování ekonomiky Důležitou roli v dalším vývoji sehrají zítřejší vládní statistiky z pracovního trhu. Trh očekává tvorbu nových míst v srpnu v rozsahu cca 1,32 miliónu.