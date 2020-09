Na Vinohradech vzniklo 13 stožárů veřejného osvětlení připravených pro dobíjení elektromobilů

Podle radního Jana Chabra je hlavní výhodou projektu schváleného Radou HMP zcela bezpochyby rychlost. „Pilotní projekt zahrnuje 13 EV ready lamp, které vznikly v řádu půl roku. To v Praze není úplně obvyklé, vzhledem k tomu, že se jedná o stavební činnost,“ uvedl radní a dodal, že za 6 let by mělo v hlavním městě vzniknout 3 až 6 tisíc podobných nabíjecích míst. „Je jasné, že to nebude jediný způsob nabíjení e-mobility v Praze, jeho velkou výhodou je ale možnost masového pokrytí v relativně krátkém čase,“ doplnil.

„Kdyby THMP tuto síť během zmíněných 6 let stavěla bez synergie s Pražskou energetikou, náklady by se vyšplhaly až na 1,3 miliardy korun. Tímto řešením dojde k výrazné úspoře, konkrétně až o 500 milionů. Nákladná část rozšíření nabíjecích míst se totiž nenachází jen na stožáru, ale především pod povrchem,“ popsal předseda představenstva THMP Tomáš Jílek. „O benefitech synergické obnovy kabelů tak není třeba diskutovat. Má ale i řadu dalších konsekvencí, např. otázku rozkopanosti Prahy. V rámci jedné stavby minimalizujeme dobu, po kterou bude občany nějakým způsobem omezovat,“ dodal.

Náklady ve výši zhruba 800 milionů nezahrnují jen výdaje na pořízení nabíječek. Je v nich zahrnuta i kompletní modernizace dotčeného veřejného osvětlení, výměna kabelové sítě nebo třeba obnova komunikace. „Kromě toho, že jsou nové stožáry připraveny pro elektromobilitu, dochází u nich i k výměně sodíkových svítidel za ledková. Ta jsou moderní a mají nižší spotřebu. V dotčených ulicích tak budeme umět například snižovat intenzitu osvětlení v závislosti na vnějších podmínkách nebo v méně exponovaných časech,“ vysvětlil radní Jan Chabr.

Podle Tomáše Jílka by mělo v Praze v příštím roce vzniknout až 350 dalších stožárů VO připravených na osázení nabíječkami. „V dalších letech bude jejich množství růst tak, abychom celkový plán naplnili. Vycházíme i z počtu předpokládaných elektromobilů dle Národního akčního plánu a lokality koordinujeme s dalšími městskými subjekty. Ať už jde o Operátora ICT, který má za úkol zpracovat Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury HMP, nebo Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Je pro nás důležité, aby EV ready lampy byly na místech, která dávají smysl,“ uzavřel Tomáš Jílek.

Pro příští rok probíhá projektová příprava pro osm dalších lokalit. Jde o Lhotku, Veleslavín, Černý most, Háje, Kamýk, Velká Ohrada, Chodovec a Kobylisy.