E-mail je bezpečnostní riziko pro firmy

Poslali jste někdy kolegům e-mailem třeba databázi klientů a jejich údajů? Pokud ano a odeslali jste tento e-mail bez šifrování, dopustili jste se učebnicového porušení zabezpečení osobních údajů dle GDPR. Problém ovšem může být mnohem větší, než potenciální porušení zákona: váš nezabezpečený e-mail může někdo opravdu odchytit a data vašich klientů bezohledně zneužít.

Někdy to působí jako zbytečnost, ale ochrana údajů a zabezpečení komunikace mají svůj smysl. Dobře to vědí ti, kteří už zažili, co to znamená být obětí zneužití dat. S narůstajícím využíváním informačních technologií počet těchto obětí nevyhnutně stoupá a e-mail je známou Achillovou patou bezpečné firemní komunikace.





Jak ochránit svou e-mailovou komunikaci

Základem bezpečné e-mailové komunikace je šifrování a podepisování zpráv. Tato funkcionalita je více či méně vestavěná v e-mailových aplikacích, je tedy možné ji nastavit jako standard pro všechny zaměstnance a vynutit její používání.

Šifrování zpráv byste měli používat vždy, když chcete mít jistotu, že si potenciálně citlivé informace ve vašich zprávách nepřečte nikdo, komu nejsou určeny. Nikdo bez přístupu k vašemu soukromému šifrovacímu klíči (a heslu k němu) si zašifrovanou zprávu určenou vám nebude schopen přečíst ani na vašem počítači. Obsah zprávy je v případě zašifrování bezpečný po celé cestě svého putování.

Když je zpráva navíc opatřena elektronickým podpisem, můžete mít jistotu, že obsah zprávy nebyl cestou pozměněn.





Jak nastavit šifrování a podepisování e-mailů

Šifrování a podepisování e-mailů vychází primárně z konceptu kryptografie s veřejným klíčem (známá také jako asymetrická kryptografie). Tento koncept využívají i rozšířené šifrovací protokoly S/MIME a PGP. Abyste mohli začít šifrovat e-maily, potřebujete si vytvořit soukromý a veřejný klíč pro svou e-mailovou adresu. Následně ho musíte importovat do své e-mailové aplikace a absolvovat proces výměny klíčů s každým kontaktem zvlášť.

Tento proces může být celkem otravný a složitý, proto je dobré použít e-mailovou aplikaci, která přímo podporuje vytváření a jednoduché sdílení šifrovacích klíčů.

Se správnou aplikací zvládne nastavit šifrování svých e-mailů i úplný začátečník a pro firmy již nepředstavuje bezpečnost e-mailové komunikace zásadní náklad navíc – stačí dostatečně proškolit zaměstnance. Bezpečnostní riziko spojené s firemní e-mailovou komunikací je tak možné zcela eliminovat.