Čína prý plánuje bojovat proti Trumpovi vývojem nových čipů

Čína chce zavést rozsáhlý soubor nových vládních politik na podporu a rozvoj svého domácího polovodičového průmyslu a bojovat tak proti omezením administrativy amerického prezidenta Trumpa.

Peking připravuje širokou podporu pro takzvané polovodiče třetí generace po dobu pěti let, tj. do roku 2025, uvedli lidé obeznámení s touto politikou. Tato sada opatření na posílení výzkumu, vzdělávání a financování tohoto průmyslu byla přidána k návrhu 14. pětiletého plánu země, který bude představen nejvyšším vůdcům země v říjnu.

Nejvýznamnější představitelé Číny se sejdou příští měsíc, aby přednesli svou pětiletku, v níž by mělo zaznít úsilí zvýšit domácí spotřebu a vyrábět kritické technologie na domácí půdě. Prezident Si Ťin-pching přislíbil na technologie odhadem 1,4 bilionu dolarů do roku 2025, od bezdrátových sítí až po umělou inteligenci. Polovodiče jsou základem prakticky všech složek čínských technologických ambicí a stále agresivnější Trumpova administrativa hrozí tím, že Čínu od dodávek ze zahraničí odřízne.

"Čínské vedení si uvědomuje, že polovodiče jsou základem všech vyspělých technologií a že se již nemůže spoléhat na americké dodávky," uvedl Dan Wang, technologický analytik výzkumné firmy Gavekal Dragonomics. "Tváří v tvář přísnějším americkým omezením přístupu k čipům může být reakcí Číny pouze to, že bude nadále tlačit na rozvoj svého vlastního průmyslu."

Čína každoročně dováží čipy v hodnotě více než 300 miliard dolarů a místní vývojáři polovodičů se spoléhají na nástroje a patenty z USA a také na důležité výrobní technologie od spojenců USA. A zhoršující se vazby mezi Pekingem a Washingtonem čínským společnostem stále více ztěžují přístup ke komponentům a technologiím na výrobu čipů.

Americká vláda umístila na černou listinu desítky čínských technologických společností, které si tak nemohou koupit americké součástky, a také zakázala aplikace TikTok a WeChat. V případě technologického giganta Huawei Technologies Trumpova administrativa tuto společnost nejen sankcionovala, ale i naléhala na své spojence, aby ve svých telekomunikačních sítí zakázali používání přístrojů této společnosti.

Tento měsíc Huawei, největší čínský výrobce telefonů, dokonce ztratí i přístup k čipům z dílny Taiwan Semiconductor Manufacturing. Nové americké směrnice totiž zakazují dodavatelům kdekoli na světě s touto firmou spolupracovat, pokud tito dodavatelé používají americké vybavení. Přísnější pravidla zvýšila nutkavou potřebu vybudovat domácí alternativy.

Polovodiče třetí generace jsou zejména čipové sady vyrobené z materiálů, jako je karbid křemíku a nitrid galia. Mohou fungovat při vysoké frekvenci a v prostředí s vyšším proudem a teplotou a široce se využívají v radiofrekvenčních čipech páté generace, vojenských radarech a elektromobilech.

Vzhledem k tomu, že žádná země nyní této rodící se technologii nedominuje, sází Čína na to, že její korporace budou konkurenceschopné, pokud v této oblasti nyní urychlí výzkum. Celosvětoví lídři jako CREE se sídlem v USA a japonská Sumitomo Electric Industries toto odvětví rozvíjejí, zatímco čínští technologičtí giganti jako Sanan Optoelectronics a státní China Electronics Technology Group do čipových sadách třetí generace začínají pronikat. Další místní výrobci čipů, mezi něž patří Semiconductor Manufacturing International, Will Semiconductor a National Silicon Industry Group, mohou ze státní podpory těžit šířeji.

"Jedná se o odvětví, které se dočká explozivního růstu," uvedl minulý týden na průmyslovém fóru Alan Zhou, řídící partner An Xin Capital. Kvůli rostoucí poptávce a investicím v Číně to je oblast, která by mohla vytvořit „čínského gigantu světové úrovně“.