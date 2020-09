Pohled na aktuální vývoj akcií společností Tesla a Apple

Shrnutí:

Hvězdy technologické rally začaly slábnout

Apple očekává silnou poptávku po 5G telefonech

Jeden z důležitých akcionářů Tesly snížil své pozice

Oznámení o přidání Tesly do S&P 500 může přijít každým dnem

Index Nasdaq roste i přes oslabení Tesly a Applu

Americký technologický sektor pokračuje v růstu, ale na jeho tahounech se začala projevovat únava. Společnosti Apple i Tesla začaly týden slibně. Jednalo se o první seanci po rozdělení akcií obou společností na sklonku minulého týdne. V následujících dnech však začaly akcie o své zisky bojovat. V dnešním komentáři akciových trhů se podíváme na poslední vývoj okolo obou společností.

Po pondělní excelentní rally překročila tržní kapitalizace společnosti Apple tržní kapitalizaci všech společností indexu Russell 2000. Zdroj: Bloomberg, XTB

Apple si v poslední době procházel silnou rally z nízkých úrovní, kam si akcie společnosti sáhly po koronavirovém propadu. Akcie se stále nevrátila na své předpandemické hodnoty, ale z březnových minim už vzrostla o 150 %. Vysoký růst motivoval vedení společnosti k rozdělení akcií (4:1) a trh společnost odměnil pondělním růstem o 4,2 %. Akcie v následující seanci ještě vzrostla a její tržní kapitalizace dokonce překonala tržní kapitalizaci všech společností indexu Russell 2000.

Apple v úterý vzrostla po informacích, že společnost požádala své dodavatele, aby do konce roku vyprodukovali 75 mil. 5G iPhonů. Nové zprávy tak ukázaly, že společnost nečeká pokles poptávky. Nedávné oslabení tak můžeme do značné míry přičíst spíše výběru zisků a do určité míry také novinkám spojených se zaváděním daní na technologické společnosti v EU. Fundamentální výhled však zůstává nadále pozitivní.

Apple začal středeční seanci velkým býčím gapem, ale její konec zastihl akcie společnosti pod otevírací úrovní. Pokud však cena zůstane nad spodní limitou struktury Overbalance na 127 dolarech, tak býci zůstanou ve výhodě. Zdroj: xStation5

Tesla vzrostla ještě více než Apple během první seance po rozdělení akcií. Akcie uzavřela v pondělí v zisku 12,5 %, ale v úterý začala klesat. Na rozdíl od Apple však za poklesem stál negativní fundament. Tesla oznámila, že nabídne nové akcie až ve výši 5 miliard dolarů za tržní cenu. Zatímco dělení akcií nemá dopad na vlastnická práva akcionáře (akcionáři zůstává stejný podíl na zisku), tak vydání nových akcií vlastnické právo naředí. Akcie Tesly ztrácely v jednu chvíli ve středu až 15 % poté, co britská investiční společnost Bailie Gifford oznámila snížení akciového podílu z 7,67 % na 4,25 %.

Cena akcií Tesly (TSLA.US) se včera propadla, ale uzavřít se jí podařilo daleko od denních minim. Důležitým supportem je úroveň 414 dolarů. Zdroj: xStation5

Na konci tohoto týdne a na začátku příštího budou akcie Tesly pod drobnohledem kvůli spekulacím, že S&P 500 a Dow Jones mohou oznámit přidání Tesly do těchto indexů. S&P 500 obvykle rebalancuje index v pátek v polovině září. Oznámení přichází o přibližně 2 týdny dříve. Takže případné oznámení tohoto kroku v pátek 4. září nelze vyloučit. Oznámení by mohlo přinést zvýšenou poptávku po akciích ze strany indexových fondů a ETF indexů, které se rozhodnou přizpůsobit své portfolia tak, aby lépe odrážela dění na trhu. Zařazení akcie do indexů by navíc znamenalo zlepšení jejího renomé.