Sledujte v 14:45 hod. on-line vypuštění dalších satelitů Starlink aneb Muskova internetová síť blíže ke spuštění

Již na pondělí 31. srpna společnost SpaceX vizionáře Elona Muska naplánovala hned dva vesmírné starty rakety Falcon 9. Nakonec došlo jen na externí zakázku a to vynesení lodi SAOCOM, resp. dvou satelitů. Dnes by se tak na druhý pokus měla do vesmíru dostat další velká várka internetových satelitů Starlink. Pokud se vezme v úvahu vynesení i úvodních jednotlivých testovacích satelitů, v pořadí tedy již dvanáctá. SpaceX se tím dále přiblíží plánovanému letošnímu spuštění globální internetové sítě zatím tedy jen nad částí Severní Ameriky.

Náklad nebude obsahovat žádné jiné satelity, raketa Falcon 9 tedy zamíří z rampy LC-39A Kennedyho vesmírného střediska s tradičními 60 satelity Starlink. Vzhledem k tomu, že každý váží 260 kg, celková hmotnost nákladu se tak bude blížit 16 tunám. K jejich vypuštění dojde zhruba 14 minut po startu, který je plánován na 14:46 hod. našeho času. Přímý přenos začíná zhruba 10 minut před startem.

V rámci přímého přenosu by mělo být k vidění opět i přistání prvního stupně rakety Falcon 9. Oproti poslední pondělní misi, kdy došlo k dosednutí na pevninu, tentokrát vlastně na obvyklejší autonomní plošinu umístěnou v Atlantickém oceánu. Dnes použitý zmiňovaný první stupeň rakety Falcon 9 má za sebou nedávnou cestu do vesmíru, resp. červnové vynesení satelitu GPS od U.S. Air Force.

Lze očekávat, že SpaceX se také již opět pokusí zachytit aerodynamické kryty, které chrání náklad. Při minulé misi vynesení Starlinků 18. srpna, se lodím v Atlantiku s názvy Ms. Tree a Ms. Chief podařilo na padácích se snášející dvě poloviny krytů úspěšně zachytit. Nacházely se zhruba 705 km od místa startu a daný manévr lze jistě považovat přinejmenším za stejně úchvatný, jako autonomní přistání prvního stupně rakety Falcon 9.

V pořadí již 92. Start rakety Falcon 9 společnosti SpaceX lze sledovat níže nejen v on-line přenosu, ale příp. následně i zpětně ze záznamu.