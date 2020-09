3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (3.9.2020)

Včerejší obchodování pro změnu táhly evropské akciové indexy, které však spíše doháněly růst na těch amerických. Na technologických akciích totiž došlo včera k menšímu výběru zisků a kapitál se přesouvá do akcií, které nemají tak vysoké ohodnocení. Na devizových trzích od začátku týdne získává na síle americký dolar a na páru EURUSD se dostal až na 1.18. Ropa včera padala, a to navzdory mohutnému poklesu zásob v USA.

Technologické akcie si dávají přestávku

Včerejší seance se opatrně vymykala normálu předchozích dní, jelikož akciové indexy sice opět vytvářely nová historická maxima, ale tentokrát nestály za růstem pouze technologické akcie. Právě technologické akcie si vybraly včerejší obchodní seanci spíše ke korekci předchozích zisků, což pravděpodobně způsobil menší výběr zisků a přesun kapitálu do jiných akcií mimo Applu, Zoomu, Tesly nebo Amazonu. Investoři však dále hledí dopředu a vyhlížejí další fiskální a monetární stimuly, které by dále nakoply aktuální růst. Pozitivní zprávy přišly také kolem vakcíny na covid-19, kde americký úřad pro nemoci řekl státům aby se připravily, že vakcína bude připravena před začátekem listopadu, tedy těsně před americkými volbami.

Ropa výrazně klesla navzdory propadu zásob

Nejen seance na akciových trzích, ale také ta na ropě se včera vymykala normálu. Důvodem byl výrazný propad ceny ropy z 43 až ke 41 dolarům za barel, a to vše v době, kdy zásoby ropy v USA klesly o 9,5 milionu barelů a zásoby benzinu o 4 miliony. Jde totiž o zprávy, které by za normální okolností ropě pomohly. Co však vnímali investoři negativně, byly zprávy o zpomalující poptávce po benzinu v USA. Ta podle oficiálních zpráv klesla z 9,16 na 8,78 milionu barelů. Příliš nepomohl ani včerejší ADP report z amerického trhu práce, který opět naznačil pomalejší nábor zaměstnanců v soukromém sektoru.

Dolar pokračuje v růstu

Americký dolar se odrazil od svých nejnižších úrovní od května roku 2018 a na páru EURUSD ho zastavila rezistence na úrovni 1.20. Od té doby začal silně posilovat, což je způsobeno kombinací technické korekce mohutných ztrát, obav ECB z příliš silného eura a lepších dat PMI z USA. Většina investorů a hedge fondů však zastává na dolaru medvědí náhled, a to podle nich z velmi zřejmých důvodů. Těmi by měla být především velmi expanzivní monetární politika FEDu, která udrží nízké sazby ještě velmi dlouho. Měnový pár EURUSD tak oslabil z 1.20 až k 1.18 a obchodníci tak nyní vyhledávají úrovně, kde by šlo vstoupit zpět do dlouhodobého trendu.