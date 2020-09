Průměrné reálné mzdy klesají, nezaměstnanost stagnuje (Komentář)

Průměrná mzda v ČR ve druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 0,5 % na 34 271 Kč. Po odečtení inflace poklesla průměrná mzda reálně o 2.5 % meziročně. To bylo o zhruba o půl procentního bodu pod očekáváním trhu. Ve srovnání s naším odhadem byl výsledek lepší o 0,7 procentního bodu. O významném překvapení nelze mluvit. Nejistota odhadů byla tentokrát vysoká. Nejpesimističtější odhad meziročního vývoje reálných mezd činil -4,3 % a nejoptimističtější +1,3 %.

Vládní opatření významně pomáhají udržovat nízkou míru nezaměstnanosti. Ta se od března do června zvýšila z 3,0 % na 3,7 %, což je s ohledem na okolnosti skutečně malý nárůst. Podle posledních dat se od června do srpna podíl nezaměstnaných zvýšil pouze o desetinu na 3,8 %. Vládní program Antivirus prozatím pokračuje do října. Minimálně do té doby tak bude růst nezaměstnanosti spíše pomalý. Umělé udržování nízké míry nezaměstnanosti na jednu stranu pomáhá snižovat pokles celkového objemu vyplacených mezd, ale na druhou stranu tím vzniká větší tendence ke snižování průměrných výdělků, když nedochází k významnějšímu propouštění nízkopříjmových skupin. I tak ovšem klesl celkový objem vyplacených mezd ve druhém čtvrtletí o 2,9 % meziročně. Počet zaměstnanců se meziročně snížil o 3,4 %.

Mzdový vývoj by měl zůstat i v dalších čtvrtletích utlumený. Řada firem bude nucena šetřit na mzdových nákladech. Hlavním tahounem růstu mezd pro letošek i příští rok bude s vysokou pravděpodobností veřejný sektor.