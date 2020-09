Velké technologické tituly mění historii

Posledních 15 let bylo na burze ve znamení nadvýkonnosti velkých technologických společností. Letos tento trend akceleruje, a tak se (zase jednou) přepisuje historie.

Rok 2020, konkrétně restrikce spojené s pandemií koronaviru, jen urychlily zapojování technologií do každodenního života. A je to cítit i na akciovém trhu, kde hrají první housle velké technologické tituly.

Pouze se tím zvýraznil trend, který trvá posledních zhruba 15 let. Je to patrné na poměru výkonnosti akciových indexů Nasdaq 100 (velké technologické firmy) a S&P 500 (velké firmy napříč odvětvími). Ten roste v rámci vzestupného kanálu již mnoho let, letos z něj ale dokázal prorazit výše.

Je to o to zajímavější, že poměr obou indexů zároveň překonal maxima stará dvě dekády a vydal se výše. Pro někoho varovné znamení a důvod snížit expozici vůči technologickému sektoru, podle (nejen) technologických býků jde ovšem pouze o další důkaz toho, že se ekonomika a život lidí obecně zkrátka mění a stále více přesouvá do on-line prostředí.