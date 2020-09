Korona zastavila růst mezd (komentář analytika)

Ve druhém čtvrtletí, kdy ekonomiku zasáhla vlna odstávek a restrikcí, výrazně zpomalil i dosavadní růst mezd. Průměrná mzda se tak zvýšila už jen o 0,5 %, v reálném dokonce o 2,5 % poklesla. Stále však platí, že průměrná mzda je do značné míry virtuální číslo, na které nedosáhnou dvě třetiny zaměstnanců.



Mediánová mzda naproti té průměrné poklesla o 0,2 %, což znamená, že firmy šetřily především u zaměstnanců s nižšími příjmy.





Na tomto výsledku má „zásluhu“ především krácení mezd v důsledku překážek na straně zaměstnavatele. Firmy omezující provoz poslaly své pracovníky domů za nižší mzdu . Ostatně potvrzují to jak čísla z odvětví, jako je ubytování a stravování (-11,8 %), tak samotný zpracovatelský průmysl , kde mzdy propadly téměř o pět procent.Za méně se pracovalo i v odvětví realit , kultuře, finančnictví a obchodě. Naproti tomu mzdy , respektive platy rostly především ve veřejném sektoru. Ve školství a zdravotnictví o 5,5 %, ve veřejné správě o 5,1 %.Odstávky a další omezení provozu zastavily trend dosavadního růstu mezd a změnily i poměry na tuzemském trhu práce Nezaměstnanost – jak ukazují dnešní čísla (3,8 %) – zůstává dál velmi nízká, avšak ochota lidí měnit práci se nepochybně snížila. O co větší preference stability ze strany zaměstnanců, o to nižší požadavky na zvýšení mezd . A to je nejspíš fáze, do které se český trh práce už v letošním roce dostal.A co čekat dál? Poté, co z čísel zmizí efekt odstávek a dalších restrikcí, respektive s nimi spojené náhrady mezd , se vývoj mezd opět zpřehlední. Dá se předpokládat, že mzdy v průměru porostou o zhruba tři procenta, a to především v důsledku rychlejšího zvyšování platů ve veřejném sektoru. Ten soukromý bude mzdové tempo držet dál na uzdě.Pokud jde o nezaměstnanost , dá se se předpokládat, že podzimní měsíce přinesou zvýšení počtu nezaměstnaných . Nikoliv proto, že bude končit tuzemský antivirus, který se využívá čím dál méně, ale především proto, že bude všude více jasné, jak to bude se zakázkami. Ostatně průzkumy mezi firmami dál potvrzují vyšší ochotu propouštět a to, že k tomu nedochází už nyní, je spíše otázkou vyčkávání.