PMČR od září zdražil tabákové výrobky cca o 4%

Dle tisku společnost Philip Morris ČR od 1. 9. 2020 zdražila své produkty o zhruba 4 Kč na krabičku

(zhruba o 4 % v průměru). Navýšení cen může společnosti pomoci vyřešit postupné zvyšování

tabákových daní či alespoň zmenšit dopad Covidu-19 (omezení zahraniční poptávky). Historicky byl

PMČR schopný řešit zvyšování daní přesouváním na spotřebitele poměrně úspěšně. Nepříznivý může

být další přesun k levnějším značkám či na šedý trh, protože k alespoň částečnému zdražení přistoupil

téměř celý trh. Jedná se o tradiční postup a pokud se PMČR podaří zvýšit ceny bez výraznějšího ústupu

poptávky, pak by se to mělo pozitivně projevit do hospodaření společnosti.