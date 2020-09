Americký vs. evropský trh práce

Během dnešního a zítřejšího dne by měla být postupně zveřejňována data týkající se vývoje situace na americkém trhu práce . Dnes to bude počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti , a to jak těch prvotních, tak pokračujících, přičemž zítra se dočkáme srpnové míry nezaměstnanosti , míry participace či toho, jak se vyvíjí počet odpracovaných hodin a na ně navazující mzdové odměny. Širokou veřejností sledovaná míra nezaměstnanosti by pak měla vykázat klesající tendenci, když trh očekává, že by měla poklesnout z 10,7 na 9,8 %.