Kvůli koronaviru mzdy v tuzemské ekonomice klesly (Ranní zpráva z finančního trhu)

Klíčovým tuzemským číslem dnes budou mzdy za druhé čtvrtletí. Obáváme se jejich nejenom reálného, ale i nominálního poklesu. Evropské srpnové PMI ze služeb i celkový kompozitní indikátor potvrdí zlepšující se náladu. Mnohem robustnější ale bude ISM z amerického sektoru služeb. Týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti pak budou posledním předstihovým indikátorem před zítřejší publikací celkových statistik z amerického trhu práce za srpen.

Očekávání ČNB ohledně mzdového vývoje je pro Q2 20 velmi pesimistická

Tuzemský mzdový vývoj byl koronavirovou krizí významně zasažen. Měsíční data z průmyslu ukazují, že průměrná nominální mzda zde klesla během Q2 20 meziročně o 3,7 %, ve stavebnictví o 2,1 % vzrostla. Veřejný sektor zůstane hlavním tahounem růstu mezd. Těžkou otázkou je hlavně to, do jaké míry soukromý sektor, především pak sektor služeb, snižoval výdaje na mzdy, a to při existujících vládních programech na podporu zaměstnanosti. Měsíční data o maloobchodu a také předběžný výsledek HDP naznačují, že by zatím pokles mezd nemusel být dramatický. Za druhé čtvrtletí předpokládáme, že průměrná mzda klesla oproti stejnému čtvrtletí loňského roku o 0,1 % nominálně a o 3,2 % reálně. I když jsme pesimističtější než trh, odhady centrální banky jsou ještě níže. ČNB ve své aktuální prognóze počítá s tím, že mzda klesla během Q2 20 meziročně o 0,6 % nominálně, resp. 3,7 % reálně. Lepší výsledek by tak měl nahrát koruně.

Finální PMI z evropského sektoru služeb potvrdí předběžný odhad, který ukazoval na významný pád až na 50,1 bodu z červencových 54,7 bodu. Snížení bylo zaznamenáno prakticky ve všech zemích eurozóny. Důvodem je samozřejmě epidemiologická situace, která se začala v druhém prázdninovém měsíci opět zhoršovat a ohrožovat zejména země závislé na turistickém ruchu. Pokles PMI ze služeb pak samozřejmě s sebou stáhl celkový kompozitní index. Americký ISM ze služeb by na tom měl být ve srovnání s náladou v Evropě výrazně lépe. Pokud nezklamou týdenní statistiky z amerického trhu práce, mělo by prostředí nahrávat zeleným bankovkám i dnes.

Středoevropské měny ve středu týdne pod prodejním tlakem

Středoevropské měny se včera ocitly pod prodejním tlakem a ruku v ruce oslabovaly. Výrazné zhruba tři čtvrtiny procenta ztratily společně polský zlotý a maďarský forint, korunové ztráty se pohybovaly kolem čtvrt procenta. Kurz koruny vůči euru se tak po více než třech týdnech přehoupl přes hladinu 26,30 CZK/EUR, když se dostal na dosah úrovně 26,35 CZK/EUR. Ke slabším hodnotám koruně pomohlo snížení tržních úrokových sazeb; z obecnějšího pohledu regionální měny doplatily na včerejší posílení dolaru na trhu s eurem. Na ten dorazila korekce po předchozím déletrvajícím posilování společné evropské měny. Kurz se vzdálil od hladiny 1,200 USD/EUR, když se v průběhu americké seance dostal pod 1,185 USD/EUR. V průběhu asijského obchodování trend pokračoval a dnes ráno již atakoval úroveň 1,180 USD/EUR.

Včera publikovaná světová data určité korekci nahrávala. Za tržním očekáváním skončila jak ranní německá čísla červencových maloobchodních tržeb, tak odpolední americká data z trhu práce. Nic to ale nemění na tom, že německá spotřebitelská poptávka zůstává i v době koronavirové krize robustní, a to i díky nijak dramaticky se nezhoršujícímu trhu práce. Jak rychle se zotavuje americký trh práce, nám poodhalí srpnové statistiky, které budou publikovány zítra. Včerejší ADP report je varováním před přílišným optimismem.