Americké akcie jsou nadhodnocené o 50 %

Hlavní americký akciový index S&P 500 si od začátku roku připisuje vysoce nadstandardní zhodnocení +8 %. Domníváme se ovšem, že jsou momentálně americké akcie velice silně nadhodnocené. Na základě našeho valuačního modelu, který je postaven na datech od roku 2002, jsme dospěli k závěru, že jsou aktuálně americké akcie nadhodnocené o přibližně 50 %.

Aktuální hodnota valuačního ukazatele P/E činí 27,3, přičemž dlouhodobý průměr činí 18,3. Na základě tohoto ukazatele jsou americké akcie nadhodnocené o 49 %. Aktuální hodnota valuačního ukazatele P/B činí 3,9, přičemž dlouhodobý průměr činí 2,7. Dle tohoto ukazatele jsou americké akcie nadhodnocené o 45 %. A konečně aktuální hodnota valuačního ukazatele P/S činí 2,6, přičemž dlouhodobý průměr činí 1,6. Na základě tohoto ukazatele jsou nadhodnocené o 59 %.

Když tyto odchylky od dlouhodobých průměrů zprůměrujeme, dostaneme hodnotu naší proprietární kompozitní akciové valuace. Ta tedy momentálně činí +51 %. Americké akcie jsou tak jednoznačně nejdražší ze všech regionálních akciových trhů.





Protože jsou to právě valuace, které jsou pro střednědobou očekávanou výkonnost klíčové, domníváme se, že na střednědobém horizontu příštích pěti let bude výkonnost amerických akcií silně podprůměrná. Tuto skutečnost proto plně reflektujeme v naší globální akciové alokaci, v jejímž rámci máme americké akcie vůči srovnávacím indexům neboli benchmarkům silně podvážené.



Michal Stupavský, investiční stratég Conseq Investment Management a.s.