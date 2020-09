Počasí: Léto se ještě vrátí, o víkendu bude 26 °C. Předpověď počasí do konce týdne a na víkend.

Rázná zvlněná studená fronta naznačila, že posun v kalendáři nelze zastavit. Blíží se podzim a teploty pod 20 °C. V období před námi to ještě nebude znát a teploty se vrátí až k letním hodnotám. Nejtepleji bude o víkendu, avšak v sobotu zároveň postoupí do střední Evropy další studená fronta. Do té doby se bude postupně oteplovat. Rána budou prozatím velmi studená. Na to už si musíme zvykat. Srážek bude prozatím méně, postupně přibudou na víkend. Oblačnosti bude většinou dost, objeví se zejména na jihovýchodě ale i skoro jasno.

Ještě ve středu doznívala slabá povodňová aktivita na pomezí Čech a Moravy. Nejvíce srážek spadlo v úterý v Jeseníkách, až 90 mm. Na Vysočině potom spadlo až 45 mm vody a na řekách se objevily první, ojediněle i druhé stupně povodňové aktivity. Povodí na Vysočině jsou nasycena vodou a každá větší srážková epizoda tam zvedá hladiny. Sucho nadále zůstává pouze na severozápadě republiky. Většinou je jen slabé nebo mírné. Zbytek republiky je kompletně zalitý vodou a půdní sucho nehrozí.

Jaké bude počasí do konce týdne?

Ve čtvrtek bude skoro jasno, polojasno. Během dne hlavně na severu a severozápadě i oblačno. Ojediněle přeháňky. Teploty 18 až 22 °C. Ráno pozor na ojedinělé mlhy a nízké teploty 10 až 5 °C.

V pátek bude polojasno až oblačno. Během dne až zataženo. Ojediněle déšť. Teploty 21 až 25 °C.

Počasí o víkendu

V sobotu bude polojasno, od severozápadu během dne až skoro zataženo a místy přeháňky. Ojediněle bouřky. Teploty 23 až 27 °C.

V neděli bude oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 20 až 25 °C.

Počasí v příštím týdnu

V novém týdnu se začne vyjasňovat, teploty budou podobné, od 20 do 25 °C. Během přechodu front budou ranní teploty ještě vysoké, při vyjasnění už začnou klesat pod 10 °C.