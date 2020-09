Bloomberg: Růst eura je pro ECB další komplikací v době pandemie

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová má kromě nevalného hospodářského oživení a propadu inflace novou výzvu - prudce rostoucí měnu. Euro vyskočilo za pouhých pět měsíců od začátku zavádění opatření proti koronaviru o 12 % a v úterý se poprvé za více než dva roky vyšplhalo nad 1,20 USD. Investoři říkají, že mohou přijít ještě další zisky a dva nejvyšší představitelé ECB přiznali, že si to také myslí.

"Na kurzu eurodolaru opravdu záleží," řekl v úterý večer na online konferenci hlavní ekonom ECB Philip Lane, což způsobilo, že euro ztratilo své zisky. "Pokud tu existují síly hýbající s kurzem eura vůči dolaru, pak se to promítne do našich světových a evropských výhledů, a to se promítne do našeho nastavení měnové politiky. “

Vzestup eura je jen jednou kapitolou příběhu o oslabení dolaru. Ten se ve srovnání s hlavními měnami za více než dva roky posunul na nejslabší úrovně. A eurozóna je obzvláště exponovaná vzhledem ke své relativně silné závislosti na vývozu a dlouhodobě slabé inflaci.

Kvůli silnější měně je vývoz méně konkurenceschopný a navíc stlačuje růst cen tím, že zlevňuje dovoz. Rychlá apreciace byla často důvodem, proč bývalý prezident ECB Mario Draghi vyjadřoval obavy z toho, že by to oslabilo ekonomiku. Nyní se jeho nástupkyně bude muset rozhodnout, zda chce také použít podobnou taktiku. To by mohlo zaznít na tiskové konferenci po příštím zasedání 10. září, která poskytne také aktualizované ekonomické prognózy.

Hraniční linie

„1,20 USD za euro je něco jako hraniční linie,“ uvedla Katharina Utermoehl, hlavní ekonomka Allianz. "V tuto chvíli ECB opravdu nemůže dělat nic jiného, než se pokusit… zdůrazňovat přetrvávající ekonomické nejistoty a nechat dveře otevřené k dalším nákupům aktiv v tomto roce.“ Závažnost současné situace byla zjevná v úterý, kdy podle nejnovějších údajů došlo poprvé za čtyři roky k záporné inflaci v eurozóně. Více zde.

Exportéři zatím nepociťují dopad směnného kurzu, i když spíše proto, že mají mnohem vážnější problém - celosvětovou recesi. „Silnější euro je pro vývozce zjevně další zátěží, ale mnohem důležitější je, že celosvětová poptávka je obecně poměrně nízká,“ uvedl Olaf Wortmann, ekonom německé asociace strojírenského průmyslu VDMA.

Členka Výkonné rady ECB Isabel Schnabel, která je odpovědná za tržní operace, tento týden uvedla, že úředníci sledují vývoj devizových transakcí. Ale zaujala poněkud mírný pohled na to, co by mohly znamenat. Podle ní lze pokles dolaru chápat částečně jako známku návratu globální důvěry, protože odráží dřívější „bezpečné toky“ peněz do USA. Investoři si pro svou hotovost vybrali jejich vládní dluh jako přístav s nízkým rizikem, řekla Schnabel.

Nejistý dopad

Schnabel rovněž uvedla, že dopad směnného kurzu na inflaci je nejistý. Tento názor podpořil výzkum ECB, který ukazuje, že přenos měnových pohybů do cen se v posledních desítkách let snížil.

Centrální banka měla problém dosáhnout svého inflačního cíle těsně pod 2 % už před pandemií, takže vyhlídky ještě většího tlaku na pokles některé tvůrce politiky rozruší.

"Když budete mít silnější euro a očekávání trhu, že bude ještě více růst, budou prognózy inflace pravděpodobně nakonec revidovány dolů," řekl Carsten Brzeski, ekonom ING Germany. „Pak se bude muset ECB rozhodnout, stejně jako v předchozích letech, zda bude muset dělat ještě více.“

Modely oceňování opcí na finančních trzích ale naznačují, že šance na to, že v příštích třech měsících vzroste cena eura nad 1,25 USD, jsou podle výpočtů Bloomberg vyšší, než že klesne pod 1,13 USD. „Zdá se, že síla eura se přehání, ale prozatím musíme respektovat toto momentum a pozitivní narativ myšlení trhu,“ uvedl Ross Hutchison, investiční ředitel Aberdeen Standard Investments. "Nemůžeme ale vyloučit, že půjde ještě výš."

Zdroj: Bloomberg