V Austrálii končí 28 let dlouhá ekonomická expanze

Dnes ráno byla zveřejněna data HDP za 2Q v Austrálii. Ta po zveřejnění oficiálně vstoupila do recese. Australská ekonomika se za druhý kvartál ocitla v kontrakci 7 % a mnoho investorů začíná zpochybňovat nedávný růst australského dolaru. Výhled do konce roku totiž nevypadá kvůli šíření koronaviru tak pozitivně, jako v jiných zemích a propad HDP se může ještě prohloubit.

Největší kvartální propad v historii

Středeční ráno ukončilo dlouhotrvající ekonomickou expanzi v Austrálii, kterou nezastavila Dot-com krize, ani hypoteční krize v USA. Statistický úřad ve středu zveřejnil čísla HDP a ty pouze potvrdily, co tuší většina Australanů: Koronavirus způsobil v ekonomice a jejich běžných životech ohromný nepořádek. HDP za druhý kvartál meziročně kleslo o 7 %, čímž následovalo propad v první kvartále o 0,3 %. Tím australská ekonomika oficiálně vstoupila do recese, ta je definována dvěma po sobě jdoucími kvartály v kontrakci. Zároveň se jedná o největší kvartální propad HDP v historii měření, který překonal očekávání na - 5,9 %.

Ekonomika funguje pouze na 75 %

Australský ministr financí Josh Frydenberg na tiskové konferenci řekl, že si zatím australská ekonomika vede lépe, než ostatní rozvinuté země, nicméně dodal, že čísla zatím nezahrnují uzavření státu Victoria. Od března přišel o práci více než 1 milion lidí, na což reagovala vláda stimulačním opatřením za více jak 300 mld. AUD. Oživení ekonomiky je však zatím nerovnoměrně a budou potřeba další stimuly. Některé státy totiž pokračují v postupném otevírání a jinde není budoucnost vůbec jistá. Stát Victoria je stále v karanténě a ekonomika stojí na spotřebě a aktivitě zbylých 75 % ekonomiky.

Vývoj na australském dolaru

Při pohledu na vývoj ekonomiky a ocenění australského dolaru se není čemu divit, když investoři začínají s redukováním svých pozic. I přesto se domácí měna stále nachází poblíž nejvyšších úrovní od července 2018. Australskému dolaru nepomáhá v posledních týdnech pouze slabší americký dolar, ale také lepší data PMI z čínské ekonomiky, se kterou je Austrálie úzce spjata. Pomáhá mu také obnovení obchodu s komoditami a růst jejich cen, spolu s rekordním obchodním přebytkem na 3,7 % HDP. To je však pouze výsledek výrazně sníženého dovozu zboží do země. Obchodní bilance by však spolu s čínskou ekonomikou měla dále podporovat AUD.

Americký dolar bude pravděpodobně pokračovat v oslabení, důležitá budou ovšem páteční data z trhu práce. I dnes je totiž vývoj výhradně pod taktovkou amerického dolaru, který mírně koriguje své ztráty. Při pohybu níže je zde však několik klíčových úrovní, kde by mohli být opět aktivní kupci. První support při pokračování v pohybu níže je na ceně 0,7274 a poté až konsolidace, která předcházela růstovému pohybu s horní hranou na 0,7207. Negativní scénář napovídá na základě zmíněných událostí pohybu do konsolidace a následném pokračování v růstovém trendu.