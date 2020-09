Na ropné zakázce za 100 miliard se bude podílet brněnské ABB

Brněnský závod ABB se bude podílet na přestavbě lodi, která v brazilských vodách zpracovává ropu a zemní plyn. Hodnota celého projektu přesahuje 100 miliard korun (5,4 miliardy dolarů), uvedl dnes v tiskové zprávě Radek Stavěl, mediální zástupce ABB. Odborníci z Brna dodají kompletní elektrické, řídící a telekomunikační řešení. Zakázku získali od malajské společnosti Yinson.

"Na plavidla určená k přečerpání, základní zpracování a uložení surové ropy (FPSO) dodáváme naše rozvaděče již více než 12 let. Z pohledu konstrukce a výroby to jsou velmi složité projekty vyžadující zapojení nejlepších pracovníků," uvedl ředitel jednotky Rozvaděčů VN a NN Václav Kovář. Plavidlo má být v provozu od roku 2023 po dobu 25 let. Zaměstnanci brněnského závodu se kromě výroby budou podílet i na montáži.

"Loď bude denně zpracovávat 70.000 barelů ropy a čtyři miliony kubických metrů zemního plynu. Jakákoliv porucha může způsobit výrobní ztrátu v řádu milionů korun. Vzhledem k plánovanému ukotvení 150 kilometrů od pobřeží, by byla velmi nákladná i samotná oprava," doplnil Stavěl.

Úkolem plavidel FPSO je přečerpat veškerou ropu a plyn vytěžený plošinou, oddělit ropu od plynu, očistit je od písku a vody, a pak je uložit až do přečerpání do tankerů, které je poté odváží na pevninu.

Společnost ABB patří k předním globálním technologickým firmám. Propojuje software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů. Zaměstnává kolem 110.000 zaměstnanců ve více než 100 zemích.