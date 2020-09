Rozdělení akcií Tesly a Apple pomohlo růstu ceny. Bude následovat Amazon?

Tesla (TSLA.US) a Apple (AAPL.US) rozdělily (rozštěpily) na konci minulého týdne své akcie. Tesla přistoupila k rozdělení v poměru 5:1 a Apple rozdělil jmenovitou hodnotu svých akcií v poměru 4:1. Trh ocenil snahu těchto společností a s vyšší dostupností pro drobné obchodníky vystoupaly ceny obou společností na historické rekordy. Tesla přidala v následujících dvou seancích celkem takřka 8 % a Apple necelých 7,5 %.

Cena akcií Tesla po rozdělení akcií vyskočila do blízkosti nové rekordní úrovně 500 dolarů. Tato hodnota odpovídá 2500 dolarům před rozdělením akcie. Zdroj: xStation5

Rozdělení akcií nemá samo o sobě vliv na podíly akcionářů, ale často po nich přichází silný růst. Proč je tomu tak? Protože akcie se najednou stanou dostupnější pro investorskou veřejnost s nižším kapitálem. Vezměme si Teslu jako příklad. Před pátečním „splitem“ bylo zapotřebí ke koupi akcií společnosti až 2300 dolarů, což při aktuálním kurzu znamenalo přibližně 50 tisíc korun.

Abych dal tuto částku do kontextu, tak dle amerického statistického úřadu BLS byl medián týdenní mzdy v USA v Q2/2020 celkem 1002 dolarů. To znamená, že Američané si za svůj měsíční příjem nemohli koupit ani 2 akcie společnosti Tesla. A i pokud si to mohli dovolit, tak možnosti diverzifikace portfolia byly při vysoké ceně značně omezenější. Samozřejmě bych mohl zmínit také skutečnost, že před rokem se cena akcie Tesly pohybovala okolo 250 dolarů a současná opatření tak nebyla zdaleka potřeba, ale podobných článků už je na webu dostatek.

Společnost Apple (AAPL.US) prorazila krátkodobé konsolidační pásmo a dosáhla nových rekordních úrovní nad 130 dolary. Investoři se v blízké době zaměří na nové produkty společnosti, jejichž představení by se mohlo odehrát už v říjnu.Zdroj: xStation5

Rozdělení akcií Apple proběhlo v podobném duchu jako v případě Tesly. Cena se však v tomto případě snížila z pátečních téměř 500 dolarů na necelých 130 dolarů na začátku nového týdne. Stanovený poměr byl nižší (4:1) než v případě Tesly (5:1), ovšem vzhledem k původním cenám akcií (Tesla byla více než 4x dražší než Apple) dává nižší poměr dělení smysl.

Růst ceny po rozdělení akcií nemusí být pravidlem, ovšem mohl by se stát součástí obchodní strategie obchodníků. Tendence k růstu ceny je totiž výrazná, zvláště pak na rostoucím trhu. Amazon (AMZN.US) je jednou ze společností, kde se o rozdělení akcií spekuluje. Cena její akcie vzrostla z okolí 1 750 dolarů na konci roku 2019 na téměř 3 500 dolarů na konci srpna 2020. V současnosti je tak „nesnesitelně“ drahá a nedostupná pro retailové obchodníky. Možné rozdělení akcie Amazonu by mohlo urychlit pozitivní přijetí rozdělení akcií společností Tesly i Apple obchodníky.

Výhoda vstupu do obchodu se nemusí zdát podstatná, ale pokud chtějí obchodníci na trhu uspět, tak musí zvážit jakoukoliv výhodu, která může hrát v jejich prospěch. A i v případě že by se očekávání nenaplnila, tak Amazon je perspektivní společností s dobrými vyhlídkami. Koupě její akcie by se nemělo stát propadákem, a to i přes současné rekordní úrovně.

Cena akcie Amazon (AMZN.US) se letos téměř zdvojnásobila. Aktuální cena v blízkosti 3500 dolarů je ještě větší bariérou než v případě Tesly. Pokud by se Amazon k rozdělení akcií odhodlal, mohl by tento krok vyvolat nadšení retailových obchodníků, kteří by mohli její cenu hnát na vyšší úrovně. Zdroj: xStation5