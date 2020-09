Opravy D1 u Prahy jsou téměř hotové

Řidičům projíždějícím po D1 u Prahy se výrazně uleví, a to o necelý měsíc dříve oproti plánu. O nadcházejícím víkendu bude v rámci projektu Oprava dálnice D1 od km 2,350 do km 11, 200 P a odpočívek Újezd u Průhonic L+P odstraněno zbývající provizorní dopravní opatření mezi km 5 až 9,5. Práce provádí EUROVIA CS pro ŘSD ČR.

„O víkendu 5. a 6. září budeme postupně odstraňovat provizorní dopravní doprava v místě se bude vracet do normálu. Do října budou v místě probíhat ještě dílčí drobné práce ve středním dělícím páse, které si vyžádají jen bodové omezení a snížení rychlosti v okolí prací . Pracovat budeme ještě na EXIT 2, kde bude po polovinách vyměněn povrch vozovky, ocelová svodidla a veřejné osvětlení a v polovině září dokončíme práce na odpočívce na 5. km směrem do Prahy,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS Opravy dálnice D1 v úseku km 2, 3 –12, 3 začaly v roce 2019 , kdy proběhla část prací . Následně byly utlumeny přes zimní přestávku a v červnu se na místo vrátily. Došlo ke kompletní výměně povrchu vozovky, sanaci mostů, k opravě odvodnění, dílčím opravám podkladních vrstev, dopravního značení, protihlukových stěn a veřejného osvětlení. Práce zahrnovaly také postupně úpravy na dvou odpočívkách v místě (jedna je směrem na Brno byla opravena v roce 2019 a na druhá směrem do Prahy v roce 2020 ). Vše tak, aby byl průjezd místem komfortní, plynulý a hlavně bezpečný. Práce postupně zasáhly také do přilehlých nájezdů a sjezdů z dálnice . Postupně byl vyměněn povrch na EXIT 2 vpravo a 6 a do října ještě probíhají práce na EXIT 2 Šeberov Opatov ve směru do Prahy, kde práce kvůli zachování provozu probíhají po polovinách. Práce na hlavní trase skončí o necelý měsíc dříve, než bylo původně plánováno. Dílčí dokončovací práce proběhnou za minimálního zásahu do provozu, kdy se bude na několika místech pracovat ve středním dělicím páse za vymezení dopravy v rychlých pruzích a snížení rychlosti v okolí prací