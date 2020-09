Dny evropského dědictví: v hlavní roli Olomouc a barokní sloup

Čestnou roli má letos město Olomouc , které bude hostit národní zahájení Dnů evropského dědictví. Tedy dnů věnovaných památkám a duchovnímu odkazu našich předků. A to vše s připomínkou dvacátého výročí zápisu Čestného sloupu Nejsvětější Trojice na seznam světového dědictví UNESCO. Olomoucký program Dnů evropského dědictví trvá celý týden, od pondělka 7. září až do neděle 13. září a zapojí se do něj stovky lidí a sedm desítek památek.

„Dny evropského dědictví mají za cíl zviditelnit a propagovat naše památky. S letošním tématem Památky a vzdělávání, chceme oslovit hlavně mladé lidi. Abychom dokázali zvýšit jejich povědomí o národním kulturním dědictví a živém umění, musíme mladou generaci k zájmu přimět, naučit je význam chápat a především chránit,“ uvedla v Olomouci Květa Vitvarová, ředitelka Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Národní zahájení se uskuteční v sobotu dopoledne 12. září. „Je to vskutku mimořádná událost. Nejen že bude v Olomouci ministr kultury Lubomír Zaorálek, ale také několik desítek starostů a primátorů z českých měst, mezi nimi i ti, kteří spravují památky UNESCO, a také zahraniční hosté,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Záleská.

Dvacet let zápisu sloupu na prestižní listinu připomínají i nové uvítací tabule na hlavních příjezdových komunikacích. Jeden z vrcholů oslav obstará videomapping a audiovizuální show na Sloupu Nejsvětější Trojice s názvem Modlitba pro Olomouc. „Je inspirovaná modlitbou za planetu Zemi papeže Františka,“ podotkla náměstkyně Záleská. Odehraje se hned třikrát, každou víkendovou noc od čtvrtku do soboty vždy ve 22 hodin. Horní náměstí bude celou dobu zdobit květinový koberec s barokními vzory o rozměrech 5,6 × 9,5 metru. „Nejen, že ozdobí Dny evropského dědictví, ale je to pomyslné završení letošní floristické výzdoby města,“ objasnila Karin Vykydalová, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu.

OTEVŘENÁ RADNICE I DESÍTKY PAMÁTEK

Podle primátora Mirka Žbánka se Olomouc v týdnu oslav stává pomyslnou Mekkou, kde se budou setkávat lidé, kteří se věnují historickému odkazu. Během Dnů evropského dědictví se lidem ještě více otevře olomoucká radnice. A to v sobotu mezi 10. a 16. hodinou. „Budou to reprezentační prostory, kaple svatého Jeronýma, obřadní síň, ale také má kancelář a zasedací místnost,“ pozval Olomoučany primátor Žbánek. V obřadní síni je navíc bude třikrát čekat autor fresek Charles Wilda. Na komentovaných prohlídkách jej ztvární herec Vladimír Hrabal.

„Olomouc nabízí mnoho pozoruhodných míst. Za návštěvu stojí i vojenské a technické stavby, fakulty univerzity nebo galerie,“ soudí náměstkyně Záleská. Mezi největší taháky bude patřit freskový sál v Základní škole Komenium, Jihoslovanské mauzoleum, které se veřejnosti otevře pouze v sobotu mezi 10. a 14. hodinou, nebo fort Tafelberg, který je v areálu fakultní nemocnice. Bez zajímavosti nebude ani návštěva Pöttingea, neboli střední zdravotnické školy a zdarma se otevřou i dvě nové olomoucké galerie – Telegraph v Jungmannově ulici a Art Rubicon na Dobnerově.

KONCERTY, VÝSTAVY, SLAVNOSTI

Stěžejní akce se uskuteční na Horním náměstí. Ve čtvrtek 10. září to bude koncert Indican společně s Moravskou filharmonií. „Je to netradiční spojení, jehož hybnou silou je zpěvák Jiří Jirák. Ten v sobě spojuje křesťanskou, romskou a indiánskou kulturu. To vše doplněno symfonickým tělesem a audiovizuální show,“ naznačil vedoucí oddělení kultury magistrátu Radim Schubert. Na pátek 11. září je v plánu exkluzivní baletní open air galakoncert s hvězdami baletu Moravského divadla a v sobotu hned dvě hudební lahůdky – Katarína Knechtová a koncert Ondřeje G. Brzobohatého s kapelou.

Mezi výstavami bude poutat pozornost Nositel tradic lidových řemesel v oranžerii ve Smetanových sadech, kde budou i díla tvůrců, jež v Olomouci ocení ministr kultury Lubomír Zaorálek. „Udělování titulu nositel tradice lidových řemesel je upraveno nařízením vlády. Jedná se o českou verzi projektu UNESCO, nazvaného Žijící lidské poklady. Titul je udělován u příležitosti národního zahájení Dnů evropského dědictví, pořádaného Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska,“ vysvětlila náměstkyně Záleská.

Významné osobnosti, které se trvale zapsaly do historie města, připomene projekt zpracovaný ve spolupráci se Street Art Festivalem. Stencils of the Famous má původ v umění ulice a graffiti. Šablony slavných zpracované moderní uměleckou formou oživí prostor ulic Lafayettova a Uhelná. Do programu Dnů evropského dědictví vklouzne i festival Vzáří s videomappingem na budovu Arcidiecézního muzea nebo Olomoucké lafayettovské slavnosti odehrávající se v jindy nepřístupném vojenském archivu na náměstí Republiky. Bude tam uveden Hrdina dvou světadílů.

TRHY, PROJEKCE A OŽIVENÍ

Celý týden budou probíhat také Olomoucké antikvariátní trhy a projekce v Letním kině. Zajít můžete na filmy promítané z 35milimetrových pásů – tedy tradičně. Centrum města oživí zcela nový festival Oživ centrum. Na Horním i Dolním náměstí nabídne originální módu, design, food zónu, letní kino a kreativní dílny.V doprovodném programu se ale objevuje i Flerjarmark nebo Letní čítárna u kašny.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Šestnáct erudovaných procházek po městě a jeho okolí nabídnou komentované prohlídky a pro děti jsou připraveny výtvarné díly na Horním náměstí a barokní vědecké dílny v podání Geniatoru.

Webové stránky: https://ded.olomouc.eu

